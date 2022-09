Rijinstructeur Edwin is ongeduld van weggebruikers spuugzat: ‘Stop met dat achterlijke gedrag’

Milieuacti­vis­ten slaan toe: eigenaren SUV’s wacht onaangena­me verrassing

Een milieuactiegroep die over de hele wereld banden van luxe terreinwagens leeg laten lopen, sloeg vorig weekeinde toe in Zwolle. Volgens de politie zijn minstens twee SUV-eigenaren in Zwolle slachtoffer geworden van The Tyre Extinguishers.

5 september