Rijles nemen wordt nog meer wachten; rijscholen overvol

Wie een autorijbewijs wil halen, stuitte eerder al op lange wachttijden bij het CBR. Nu is er een nieuw probleem: de rijscholen zitten tjokvol. ,,Er is meteen ruimte voor zestig nieuwe rijscholen.’’

De weg naar het rijbewijs wás al lang. Door corona liep de wachttijd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen voor het praktijkexamen op tot 22 weken. Doordat de zeshonderd rijexaminatoren veel overuren draaiden, is dat inmiddels gedaald tot dertien weken. Wie een herexamen boekt, moet zes weken wachten.

Maar bij de lessen zelf treedt nu ook vertraging op. De branche kan de aanhoudende grote stroom leerlingen nauwelijks aan, meldt NXXT Rijscholen, dat met 114 aangesloten rijscholen een van de grote spelers is. Er is een ‘extreem groot tekort’ aan rijinstructeurs en door de wachttijden bij het CBR stokt de doorstroming.

Volgens NXXT is er per direct plek voor zestig nieuwe rijscholen, vooral in Noord-Brabant en Utrecht. ,,Soms moeten we zeggen tegen leerlingen: we zitten even vol, ga eerst je theorie maar halen’’, zegt Jan Catsburg, directeur van NXXT Rijscholen.

Quote De leerling kan de indruk krijgen dat hem geld uit de zak wordt geklopt Jan Catsburg, rijschoolhouder De nood is zo hoog dat inmiddels 84 procent van de rijinstructeurs veel meer leerlingen heeft dan veertig, het optimale aantal om iedereen gemiddeld twee uur les per week te kunnen geven.

Wie er eenmaal tussenkomt en examen wil doen, ziet zich vervolgens geconfronteerd met de wachtlijsten bij het CBR. Veel mensen stoppen in afwachting van het examen dan even met lessen. Volgens Catsburg is niet iedereen in dat geval nog examenwaardig. ,,Dat werkt ook negatief voor de rijschoolbranche als geheel: een leerling kan de indruk krijgen dat hem geld uit de zak wordt geklopt als blijkt dat hij of zij weer meer lessen nodig heeft om succesvol te kunnen afrijden.’’ Gemiddeld zijn er tien lessen nodig gedurende de wachttijd. Catsburg: ,,Dat kost dan 450 euro.’’

Het ziet er niet naar uit dat de wachttijdproblemen heel snel voorbij zullen zijn. Er zijn weliswaar momenteel honderd nieuwe rijinstructeurs in opleiding, maar exameninstituut IBKI kampt óók met wachtlijsten. Het kan meerdere maanden duren voordat een rijinstructeur zelf examen kan doen. Catsburg: ,,Gevolg is dat de gemotiveerde cursist extreem lang moet wachten tot er examen kan worden gedaan.’’

Nieuwe examinatoren

Het CBR wil komend jaar tweehonderd nieuwe examinatoren werven. Er zijn er nu ruim zeshonderd, maar het verloop is door onder andere pensionering groot. CBR-directeur Alexander Pechtold: ,,Het is een behoorlijke zoektocht. Want veel mensen kunnen autorijden, maar niet iedereen is voor het vak van examinator in de wieg gelegd. Je moet analytisch, scherp en didactisch zijn, maar ook de kandidaat voldoende op zijn of haar gemak kunnen stellen. Van alle sollicitanten haalt maar een klein gedeelte de eindstreep.’’

Volledig scherm Alexander Pechtold, directeur van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), spreekt demonstrerende rijschoolhouders toe bij een demonstratie vorig jaar tegen de coronamaatregelen. © Hollandse Hoogte / ANP

Pechtold kaatst de kritiek van de rijscholen op de wachttijden bij het CBR terug. ,,Veel van de inzet van onze examinatoren gaat in de vele herexamens zitten en dat kan anders. We zien dat mensen vaak nog onvoldoende voorbereid op het examen komen. Het slagingspercentage bij het eerste praktijkexamen schommelt al jaren rond de 50 procent. Dat is schrikbarend laag. We moeten zelfs zo’n drieduizend keer per jaar een praktijkexamen voortijdig afbreken, omdat kandidaten te gevaarlijk rijden. Dit vertelt ons dat mensen te vroeg examen komen doen. Bij kandidaten is geld besparen meestal de achterliggende gedachte, maar goedkoop is vaak duurkoop. Als je te weinig rijlessen hebt gehad en je zakt, ben je uiteindelijk meer geld kwijt. Vandaar ons advies aan de kandidaten: zoek een goede rijschool uit met een hoog slagingspercentage en kom goed voorbereid naar het examen, zodat je in één keer slaagt.’’