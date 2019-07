Robobus rukt op in Europa: al gaat het niet altijd goed

De autonoom rijdende bus rukt op in Europa. Het gaat hierbij om zogenoemde ‘last mile’ voertuigen: busjes die met een beperkte snelheid van rond de 25 km/uur rijden in stedelijke conglomeraten. Een onverdeeld succes is het nog niet overal.

Elektrisch aangedreven busjes die autonoom rijden en je door middel van een app kunt oproepen, worden gezien als dé oplossing voor het vervoer in de grote steden. Als ze modulair zijn uitgevoerd kunnen ze daarnaast ook worden ingezet voor het goederenvervoer in de stad. Op die manier kan bijna al het vervoer in een stad geheel emissievrij worden.

Toyota in Tokio

Het voertuig dat Toyota momenteel ontwikkelt zal APM (Accessible People Mover) gaan heten en wordt ingezet op de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio. Het is een volledig elektrische, duurzame en veilige oplossing om maximaal zes personen over een relatief korte afstand te vervoeren. In Tokio gebeurt dat in het kader van ‘Mobility for All’. De voertuigen zijn beschikbaar voor atleten, medewerkers en bezoekers en zijn ook geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking.

Toyota wil tijdens de Spelen ongeveer 200 exemplaren van de APM inzetten om het vervoer van bezoekers en personeel rond verschillende faciliteiten te ondersteunen. Voorbeelden zijn plekken waar evenementen en/of wedstrijden worden gehouden en het olympisch dorp waar de sporters zijn ondergebracht.

Ligier Easymile EZ 10 in Duitsland

In een Duits dorpje, in de buurt van Berlijn, is vorige week begonnen met een pilot waarbij een soortgelijk busje autonoom pendeldiensten tussen het station en het centrum uitvoert. Dit gebeurt onder regie van het DEKRA Technology Center. Dit busje rijdt zonder bestuurder op de openbare weg. Wel is er een begeleider aan boord die eventueel in kan grijpen. DEKRA meldt dat er binnenkort nog een tweede pilot wordt gestart.

Nederland

Per 1 juli is de ‘Experimenteerwet’ van start gegaan. Dat houdt in dat zelfrijdende auto’s onder zeer strikte voorwaarden op de openbare weg mogen worden getest. Hierbij gaat het om testritten met autonoom rijdende voertuigen zonder bestuurder. De aanvraag voor zo’n experiment voor zo’n test dient te worden beoordeeld door de RDW, de politie, de wegbeheerder en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Er wordt in Nederland overigens al langer getest met zelfsturende busjes, maar dan mét bestuurder. Zo rijdt er al een hele tijd een busje tussen het Ommelander Ziekenhuis en de bushalte aan de Molenstraat in Scheemda. In Den Haag is er al een proef met een shuttlebusje zonder bestuurder van de Leyweg naar het Haga-ziekenhuis. Ook gaan er vanaf volgend jaar zelfrijdende elektrische minibussen rijden tussen de OV-halte Meijersplein en de terminal van Rotterdam The Hague Airport. Ook in Drimmelen loopt er sinds begin deze maand een pilot.

