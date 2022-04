Roemeen opgepakt met 78 katalysators in zijn auto

Katalysatordiefstallen nemen in heel Europa flink toe want een katalysator kan tussen de 200 en 300 euro opleveren. Niet vaak worden er zoveel tegelijk aangetroffen.



Bij een gezamenlijke actie van de Nederlandse en Duitse politie werd de man over de grens bij Venlo gespot. In Luxemburg bleek hij namelijk nog terecht te moeten staan voor een inbraak. De 35-jarige Roemeen bleek volgens de Duitse politie ook nog eens een vals rijbewijs te gebruiken. Toen zijn auto werd doorzocht vonden agenten de 78 katalysators.

Een goeie reden voor de buit had hij niet. De Roemeen zou de katalysators hebben gekocht van een Belgische vriend, maar bewijs daarvoor had hij niet. De verdachte zit in voorlopige hechtenis en zal waarschijnlijk worden uitgeleverd aan Luxemburg.

Volgens automobilistenorganisatie Adac zijn in 2021 in Duitsland zeker 950 katalysators gestolen. De Toyota Prius is bijvoorbeeld een wagen die voor deze specifieke diefstal populair is. In 2020 ging het nog om 420 katalysators.

