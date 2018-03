Rolls-Royce en Aston Martin gooien met modder naar elkaar

Buckingham op wielen

,,Ik heb gewerkt aan de Rolls-Royce Phantom”, zo vervolgt hij. ,,De opdracht was om Buckingham Palace op wielen te ontwerpen. Maar de wereld is veranderd en de koningen van de deze wereld ook.” Kennelijk heeft Aston Martin weer wat zelfvertrouwen na de onthulling van een futuristisch ogende concept car met de naam Lagonda Vision Concept. De elektrisch aangedreven slee – bedoeld voor klanten die een Tesla te gewoontjes vinden – komt op zijn vroegst in 2021 op de markt.

Amicaal

Rolls Royce-CEO Torsten Müller-Otvös noemde de uitspraken van Aston Martin in de Britse krant Financial Times zeer onprofessioneel. De verhoudingen waren volgens hem tot voor kort altijd ‘amicaal’. Maar daar is hij nu kennelijk ook klaar mee. ,,Aston Martin heeft geen idee heeft hoe ze rijke klanten aan moeten trekken en wat de wensen zijn van onze clientèle”, zo riposteerde hij. ,,Ze begrijpen ons marktsegment niet en zitten qua prijsstelling ver onder onze producten. Sorry dat ik hierover zo bot moet zijn.” We zijn benieuwd waar dit eindigt.