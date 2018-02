Rolls-Royce SUV krijgt naam van grootste ruwe diamant ooit

Op wereldreis met een 50 jaar oude Porsche 911

12 februari Een Porsche 911 uit de jaren zeventig is een ideale auto. Voor het circuit, voor een mooie rit naar de Ardennen of voor een puzzelrally. Maar het is geen reiswagen pur sang. Toch was een 911 T uit 1969 van meet af aan eerste keus voor Andre en Corlandi uit Stellenbosch, Zuid-Afrika, voor een reis om de wereld.