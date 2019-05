Ronaldo kocht niet de duurste auto ter wereld, maar wie dan wel?

De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo is niet de koper van de duurste personenwagen ooit. Tal van media meldden vorige week dat de Portugese stervoetballer de exclusieve, gitzwarte Bugatti La Voiture Noire heeft gekocht, maar de officiële woordvoerder van Ronaldo bevestigde tegenover de Amerikaanse website TMZ dat daar niks van klopt: ,,Het verhaal is niet waar. Hij heeft die auto niet gekocht.‘’

Blijft de vraag wie dan wel bereid is om 16,7 miljoen euro te betalen voor de extreem dure sportauto, waarvan slechts één exemplaar wordt gebouwd. Waarschijnlijk weten we dat pas over twee jaar. Dan pas is de auto afgebouwd en zal de koper er voor het eerst mee in het openbaar verschijnen.

Intussen wordt er druk gespeculeerd over degene die dan wél de extreem dure sportwagen heeft besteld. Die mag zich verheugen op een 8,0 liter grote, 16 cilinder motor en een topsnelheid van 420 km/u. Bugatti had een speciale veiling voor La Voiture Noire georganiseerd, waar alleen de meest trouwe klanten van het merk aan mee mochten doen. De autofabrikant had een openingsbod van 11 miljoen euro bepaald, maar daar ging de uiteindelijke koper met 16,7 miljoen ruimschoots overheen.

TMZ noemt Floyd Mayweather, een voormalige Amerikaanse topbokser die goed in de slappe was zit. Maar veel media achten de kans ook groot dat Ferdinand Piëch de koper is. Piëch is voormalig topman van de Volkswagen Groep, het huidige moederbedrijf van Bugatti. Hij staat bekend als groot autoliefhebber en is een nazaat van Ferdinand Porsche, de ingenieur die voor de Tweede Wereldoorlog de Volkswagen Kever ontwikkelde en later het succesvolle sportwagenmerk Porsche oprichtte.

La Voiture Noire is geïnspireerd op de Bugatti Type 57 SC Atlantic, waarvan er tussen 1936 en 1938 vier zijn gemaakt. Drie van deze Atlantic Coupé’s zijn in handen van schatrijke verzamelaars die er circa 40 miljoen euro voor betaalden. Het laatste exemplaar is nog altijd spoorloos.

Volledig scherm Ferdinand Piëch, de voormalige topman van de Volkswagen Groep © Volkswagen AG

Volledig scherm La Voiture Noire © Bugatti

Volledig scherm La Voiture Noire © Bugatti