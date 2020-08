Route 66 in eigen land: spannende roadtrips langs hunebedden, sagen en de strijd tegen het water

Toen Hein Klompmaker, voormalig directeur van het Hunebedcentrum, de naam ‘Hunebed Highway’ bedacht voor de N34 tussen Coevorden en Zuidlaren, betekende dat, naast een vette knipoog naar de befaamde Amerikaanse Route 66, vooral een manier om toeristische aandacht te genereren voor de blikvangers van Drenthe, de hunebedden dus.



Route 66 is 3940 kilometer lang en staat garant voor dagenlang rijplezier; de in 2018 geopende Hunebed Highway moet het met ongeveer 60 kilometers doen. De hunebedroute kun je dus binnen een uurtje afleggen. Maar dat is niet de bedoeling: langs de route zijn maar liefst 47 van de 52 Drentse prehistorische grafkamers te vinden, en daarmee is de provinciale weg direct een handige wegwijzer naar de grafkamers. Sla dus vooral af van de N34. En stap bijvoorbeeld uit in ‘hunebedwalhalla’ Borger, waar de oudste bouwwerken van ons land (hunebed D21 tot en met D29) te vinden zijn én het archeologisch museum Hunebedcentrum.



Heb je genoeg van al die oude stenen? Duik dan de Drentse bossen in, maak een extra stop in natuurgebied Drouwenerzand (met attractiepark) of zoek het hogerop via een wandeling over het Boomkroonpad. Zoek daarna de N34 weer op, die in deze contreien niet te missen is. Al was het maar omdat de provincie ook bijpassende routebordjes langs de provinciale weg heeft geplaatst (in Amerikaanse stijl, maar dan met Hunebed Highway in rood en N34 in blauw). Er is zelfs een winkel met bijbehorende koopwaar, waaronder een mok, cap, tas en uiteraard een koelkastmagneet. Alle artikelen zijn nog ruim op voorraad, meldt de webshop.



hunebedhighway.nl