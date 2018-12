‘Rugged’ caravan komt tot halverwege de ski-piste

Daardoor is deze 'rugged’ caravan zeer geschikt voor ruig terrein, bijvoorbeeld om lekker dicht bij de skipistes te logeren. Want dankzij de ruige terreinbanden en zijn lichte en stoere uiterlijk, sleur je deze aluminium hut met een beetje 4x4 zo de berg op.

Je moet dan wel avontuurlijk zijn ingesteld, want feitelijk is de Pika met een lengte van 2,44 meter en een breedte van 1,37 meter weinig meer dan een tweepersoons bed op wielen. De standaarduitrusting bestaat uit een paar led-lampjes, een ventilator, twee oplaadpoorten en een zonnedak. Over een kachel wordt met geen woord gerept.

Aan de andere kant is er wel een heuse buitenkeuken. Een ander groot voordeel is dat je er zelfs een Panda 4x4 voor kunt zetten. De Pika Teardrop weegt namelijk 462 kilogram en dat is extreem licht. Is deze uitvoering je te ruig, dan kun je ook nog kiezen voor een meer alledaagse Classic of All-Road uitvoering. Wel even zelf importeren uit de Verenigde Staten. Dat kost wat meer moeite, maar de prijs van $ 11.750 maakt veel goed.