Ruimer, mooier en slimmer: de nieuwe Volvo V60

Volvo heeft in Stockholm de nieuwe V60 onthuld. Het model krijgt een grotere bagageruimte en een nieuw automatisch remsysteem. In een aantal landen is de auto leverbaar in abonnementsvorm.

De nieuwste generatie V60 heeft op het eerste gezicht veel weg van een ietwat gekrompen V90. Volgens het Zweedse merk is de nieuwe V60 zowel voorin als achterin ruimer dan voorheen en is het de ruimste auto in zijn klasse. De bagageruimte bedraagt 529 liter. Een flinke toename ten opzichte van de 430 liter van zijn voorganger.

Standaarduitrusting

Standaard is de nieuwe Volvo V60 voorzien van LED-koplampen, airco met twee gescheiden zones, een elektrisch bedienbare achterklep, een roofrails, 16-inch lichtmetalen velgen en een 9-inch touchscreen. Optioneel is ook Volvo's 4G WiFi leverbaar.

Volledig scherm © Volvo

Veiligheid

Het City Safety-systeem is standaard op elke V60 en herkent fietsers, voetgangers en grote dieren, ook in het donker. Een wereldprimeur is volgens Volvo dat het systeem ook automatisch remt om de impact bij frontale botsingen te reduceren. Bovendien kan de V60 semi-autonoom rijden.

Volledig scherm © Volvo

Abonnement

Volvo gaat de V60 ook introduceren met het zogeheten Volvo Care-programma. Dat is een maandelijks abonnement dat ervoor zorgt dat je over een exemplaar kan beschikken zonder echt eigenaar te zijn. Een beetje naar het voorbeeld van talloze abonnementsprogramma's voor je smartphone. Volvo begint daarmee in een aantal landen, maar Nederland zit daar (nog) niet bij. Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wel.

Vanaf 43.995 euro