Ruiten sneuvelen bij presentatie ‘onverwoestbare’ truck Tesla

Het Amerikaanse automerk Tesla heeft afgelopen nacht een wel heel aparte auto onthuld. Met de elektrische Cybertruck, die is voorzien van ‘onkrasbaar plaatwerk’ en gepantserd glas (dat overigens brak tijdens de presentatie), wil topman Elon Musk de extreem traditionele wereld van de grote pick-ups op z’n kop zetten. Fans en critici hebben hun twijfels: komt deze bizarre Tesla er echt of haalt Musk een grapje met ons uit?

Tesla is niet bang om heilige huisjes omver te schoppen. De fabrikant van elektrische auto’s wist eerder al voor elkaar te krijgen wat niemand voor mogelijk hield: met de Model S, Model X en Model 3 bracht het merk al drie succesvolle modellen op de markt die andere fabrikanten aan het zweten kregen. Nu wil Musk de volgende markt aanvallen: die van de pick-uptrucks.

Zeker in Amerika is dat een enorme markt: de lijst van best verkochte voertuigen in de VS wordt op dit moment aangevoerd door drie pick-ups, waarvan de Ford F150 het populairst is. Tesla-baas Musk vindt het echter hoog tijd voor verandering: ,,Makers van pick-ups doen al 100 jaar precies hetzelfde. Haal de logo’s van de auto’s en je hebt geen idee van welk merk ze zijn.”

Volledig scherm 'De Cybertruck moet bijzonder multifunctioneel zijn' © Tesla

Dat zal bij de Cybertruck niet gebeuren. Tesla’s creatie is op z’n minst opmerkelijk vormgegeven: met z’n scherpe hoeken en ongekleurde plaatwerk (gemaakt van roestvrij staal) lijkt het eerder een voertuig uit een futuristische actiefilm dan op een productiemodel. Feitelijk is de Cybertruck dat ook nog: Elon Musk verklaart dat de productie van de truck, die volgens hem ‘de officiële auto van Mars’ is, op z’n vroegst pas eind 2021 zal beginnen.

Volledig scherm Tesla-topman Elon Musk bij zijn gebroken pantserglas. © Screenshot Tesla livestream

Gebroken pantserglas

Tijdens de presentatie verkondigde Musk trots hoe onverwoestbaar zijn truck is. Volgens de Tesla-topman is het niet mogelijk om krassen of deuken in het plaatwerk te krijgen, hetgeen hij demonstreerde door een medewerker met een sloophamer op de auto te laten slaan. De Cybertruck bleef inderdaad heel.



De demonstratie van het ‘gepantserde glas’ ging minder soepel: volgens Musk moet het glas ‘feitelijk zo sterk zijn als doorzichtig staal’, maar tijdens de presentatie veroorzaakte zijn collega Franz een flinke barst toen hij een grote kogel tegen een ruit gooide. Bij een tweede poging met een andere ruit van de wagen - en een minder harde worp - ging het eveneens fout. Musk pareerde die tegenvaller met zijn kenmerkende, onderkoelde humor: ,,Daar hebben we een verbeterpuntje.”

Volledig scherm Tesla-medewerker 'Franz' gooit een kogel tegen de Cybertruck, waarna het glas breekt © Screenshot Tesla livestream

Geen grap

Hoewel de Cybertruck op het oog nog niet klaar is om in productie te gaan, kondigt Musk aan dat de auto wel degelijk zonder grote aanpassingen op de weg zal komen. In dat geval krijgen geïnteresseerden de keuze uit drie accupakketten: de voordeligste (die volgens Tesla voor zo’n 36.000 euro leverbaar moet worden in Amerika) krijgt 1 elektromotor tussen de achterwielen en moet zo’n 400 kilometer elektrisch kunnen rijden.

De middelste versie krijgt twee motoren, een beloofd rijbereik van zo’n 480 kilometer en beter prestaties, terwijl de sterkste Cybertruck over maar liefst drie motoren beschikt. Die variant sprint volgens Musk sneller van nul naar honderd kilometer per uur dan de nieuwste Porsche 911 (in zo’n 2,9 seconden) terwijl hij zo’n 800 kilometer moet halen op één acculading. Daarnaast zou de Cybertruck sterker en veelzijdiger zijn dan de andere grote pick-ups van de concurrentie. Zo krijgen alle versies luchtvering, zes zitplaatsen, meer dan 2,8 kubieke meter aan opbergruimte en een maximaal laadvermogen van bijna 1600 kilo.

Volledig scherm De Tesla Cybertruck © Tesla

Bovendien moet de Cybertruck enorme ladingen en aanhangers kunnen trekken tot wel 6300 kilo; dat bizarre getal demonstreerde Tesla in een video door een Ford F150 vanuit stilstand te verslaan in een ‘touwtrekcompetitie’. Tot Musks grote plezier trok de Cybertruck de populairste pick-up van Amerika met piepende bandjes van zijn plek. ,,Dat was heuveltje op”, grinnikte de flamboyante topman.

Volledig scherm De open laadruimte is af te dekken met een elektrisch rolluik. © Tesla

Slag om de arm

Hoe bizar en onwaarschijnlijk de nieuwste creatie van Tesla er ook uitziet, het lijkt er op dat Musk wel degelijk van plan is om dit voertuig te gaan bouwen. Maar, zoals gebruikelijk bij het merk uit Silicon Valley, is het altijd verstandig om een slag om de arm te houden. Eerder kondigde Musk namelijk ook nog de supersnelle Roadster en de Tesla Semi (een elektrische vrachtwagen) aan, en ook die modellen zijn vooralsnog niet te koop. De langverwachte Model Y, een cross-over op basis van de razend populaire Model 3, volgt volgend jaar.

Volledig scherm De Cybertruck biedt plaats aan zes inzittenden. © Tesla