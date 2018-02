Rumoerige trendvolger remt automatisch

De Arona gaat de strijd aan met een succesnummer als de Renault Captur en de kersverse Hyundai Kona. De Seat onderscheidt zich onder meer met zijn standaard automatische remsysteem (met behulp van radar), om botsingen te voorkomen. Daarentegen zijn de gordels voorin niet in hoogte verstelbaar, wat bij de concurrentie vaak wel gemeengoed is.

De Arona vertoont het familiegezicht van het merk, waarbij strak design, scherpe vouwen en hoekige lijnen een hoofdrol spelen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de markante buitenspiegels, die hierdoor echter net iets te klein zijn. Het interieur is nogal conventioneel vormgegeven: kleurloos en met veel traditionele knoppen. Daar tegenover staat het eigentijdse, grote touchscreen dat je snel en logisch door de menu's helpt.

Wie een SUV kiest vanwege de comfortabele, hoge zit, wordt in de Arona enigszins teleurgesteld: de bovenbenen worden te weinig ondersteund. En over benen gesproken, langere mensen kunnen bij het instappen hun knie stoten tegen de links op het dashboard uit stekende draaiknop van de verlichting.

De Arona biedt veel zitruimte, ook op de (helaas niet verschuifbare) achterbank. Opvallend is daar de hoofdruimte, waardoor ook lange tieners niet gauw met hun hoofd tegen het plafond zitten. Maar verder maakt de hoge, brede tunnel in de vloer het lastig om met z'n drieën achterin te zitten.

De bagageruimte is met zijn 400 liter aangenaam groot en de vloer ligt op de hoogte van de achterbumper, wat het inladen vergemakkelijkt. De driecilinder motor blijkt prettig soepel en krachtig. Tijdens deze test lag het verbruik rond de 1 op 14. Ook de besturing en het onderstel blijken van prima kwaliteit: de Arona is overwegend koersvast en biedt voldoende veercomfort. Maar tijdens het rijden valt wel op dat de rijwind en banden flink doorklinken in het interieur. Sommige andere merken hebben de geluidsisolatie beter voor elkaar.

- De geteste versie heeft het hoge uitrustingsniveau Xcellence. Dat verhoogt de prijs van € 23.550 naar € 26.150. Overigens is de Arona ook verkrijgbaar met een lichtere 1.0 TSi-motor. Die levert 95 in plaats van 115 pk en is te koop vanaf € 19.450. Daar krijg je dan wel ook 5 in plaats van 6 versnellingen bij.