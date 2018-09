's Werelds beroemdste scooter gaat elektrisch

De elektrische variant van de Italiaanse tweewieler wordt geproduceerd in de fabriek in Pontedera (in de Italiaanse provincie Pisa), waar in 1946 ook de allereerste Vespa van de band rolde.

De eerste scooters kunnen vanaf oktober gereserveerd worden, maar uitsluitend via een speciale website. Daar biedt Vespa voor het eerst ook een soort van private lease aan. Over de prijzen is nog niets bekend, maar de fabrikant kondigt aan dat die in lijn liggen met de duurste versies van de huidige scooters met een verbrandingsmotor.

De elektrische scooter komt op een volle batterij 100 tot 200 kilometer ver, afhankelijk van de gekozen aandrijving. Er komt namelijk ook een speciale X-versie, die de elektrische motor combineert met een generator op benzine. Doordat de X zo voortdurend de accu oplaadt, verdubbelt het rijbereik.

In de energiebesparende eco-modus gaat de accu langer mee, al blijft de snelheid dan beperkt tot 30 km/u en wordt er trapsgewijzer geaccelereerd. Toch is Power de standaard rijmodus, waarbij het volledige motorvermogen wordt aangewend.

Centraal op het beeldscherm verschijnen altijd de belangrijkste gegevens zoals snelheid, geselecteerde rij-modus, resterend rijbereik in kilometers en de conditie van de batterijen.

In vier uur opgeladen

Het hart van de Vespa Elettrica is een aandrijfeenheid die een continu vermogen van 2 kW en een piekvermogen van 4 kW kan leveren. In combinatie met een koppel van meer dan 200 Nm zorgen die waarden voor krachtiger prestaties dan bij een traditionele 50cc scooter, vooral op het gebied van acceleratie, dankzij het typische topvermogen van elektromotoren.

De accu opladen is eenvoudig: je trekt gewoon de kabel uit het zadelcompartiment, waar anders de dop van de brandstoftank zit, en sluit de stekker aan op een normaal stopcontact of op een laadstation. Het duurt circa vier uur om de accu volledig op te laden.

Volgens de fabrikant kan de accu tot wel duizend keer worden opgeladen, wat zich vertaalt in een rijbereik van 50.000 tot 70.000 km. Hij zou het daarmee minimaal tien jaar in stadsverkeer volhouden. Na die duizend laadsessies heeft de accu nog steeds 80 procent capaciteit en blijft dus bruikbaar. Doordat de compacte accu onder het helmcompartiment zit, kan in het opbergvak van de Vespa intact nog steeds een helm opgeborgen worden.

Aanpassen aan bestuurder

Voor de Vespa Elettrica wordt nog slimme software ontwikkeld met kunstmatige intelligentie, waardoor hij zich kan aanpassen aan zijn bestuurder. De fabrikant zegt daarover: ,,De scooters zullen zich straks bewust zijn van mensen en andere voertuigen in de omgeving. Ze zorgen ervoor dat de bestuurder mogelijke gevaren en kansen beter kan waarnemen en leveren realtime kaart-updates en verkeersinformatie aan. Bovenal zullen deze nieuwegeneratievoertuigen hun bestuurders door en door kennen: ze herkennen hen ook zonder sleutel, anticiperen op hun rijgedrag en maken contact met andere apparaten en voertuigen op de weg.''

Het merk Vespa beleeft momenteel een van de succesvolste periodes uit zijn geschiedenis, met meer dan anderhalf miljoen verkochte exemplaren in de afgelopen tien jaar. De verkoop lag tijdens de eerste helft van dit jaar bijna 10 procent hoger dan in de eerste zes maanden van 2017.

Ontvang elke dag gratis het laatste nieuws over auto's en mobiliteit: volg onze autoredactie op Facebook https://www.facebook.com/ADnlAuto/