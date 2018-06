Saboteur Tesla: 'ik ben geen spion, maar klokkenluider'

Nieuw speeltje voor Ronaldo? Superpoeni­ge Ferrari onder hamer

20 juni Laten we eerlijk zijn. Deze unieke oude Ferrari die Sotheby’s deze zomer op de markt brengt, is alleen weggelegd voor oliesjeiks, softwaretycoons en stervoetballers als Cristiano Ronaldo die er al een heel wagenpark op nahouden en diep in de buidel willen tasten voor iets héél, héél speciaals.