Schoorsteenveger verzamelt 114 Volkswagen Golfs

De liefde voor de Golf begon bij Josef Juza jaren geleden, toen hij nog dagelijks actief was als schoorsteenveger. Toen de Oostenrijker voor het eerst in een Golf ging zitten, was hij naar eigen zeggen op slag verliefd op de auto. ,,Het leek alsof de Golf precies voor mij gemaakt was. Alles klopte, van de zitpositie tot aan het rijplezier dat ik met de wagen beleefde.” Vervolgens besloot Juza een Golf te kopen. Zoals meestal met grote passies begon het onschuldig: na zijn eerste Golf kwam er een tweede, en toen een derde. En het ging maar door tot de huidige status van 114 exemplaren.

‘Onnodig’

De schoorsteenveger deed zijn werk met een Volkswagen Caddy, er was een Golf Cabriolet voor de zonnige dagen, een Country voor de winter, een GTI voor de lol en een ‘doorsnee’ Golf als gezinsauto. Toen werd Juza begin jaren negentig tijdens een oldtimerbeurs verliefd op een model uit de eerste serie uit 1974, het succesvolle Golf-model van de Italiaanse designer Giugiaro. De compacte auto met trommelremmen rondom was zijn eerste ‘onnodige’ Golf; hij beschouwt dit voertuig als het échte begin van zijn verzamelwoede. Via het internet kocht Juza de ene Golf na de andere, waarbij het transport toen soms duurder was dan de hele auto.

Zeldzaam

Naarmate de jaren vorderden, kwamen er steeds meer Golfs zijn kant op. Inmiddels heeft Juza veel zeldzame exemplaren in zijn bezit, waaronder de G60 Limited, een 210 pk sterke, handgebouwde Golf, een pre-productiemodel met schuifdeuren van Lunke & Sohn uit 1974, exemplaren van de volledig elektrische Golf CitySTROMer I (die al dateert uit 1981) en CitySTROMer II (1984) en de gehomologeerde Rally Golf van VW Motorsport. Daarnaast heeft de Oostenrijker twee Golfs die op Vliegveld Bremen als mobiele vliegtuigtrappen werden gebruikt. Naast de auto’s uit zijn rariteitenkabinet heeft Jozef Juza nog race-, reis-, extra zuinige, getunede en extreem luxe Golfs. Maar hij bezit ook ontelbare actiemodellen en exemplaren met intergalactische tellerstanden, zoals een exemplaar van het destijds ook in Nederland verkrijgbare actiemodel ‘Millionen’-Golf met een miljoen (!) gedocumenteerde kilometers op de teller.

Museum

Het doel van Josef Juza is om uiteindelijk zijn eigen Golf-museum te openen waar zijn indrukwekkende collectie door iedereen te bewonderen is. Het plan en de ruimte zijn er al: de Golf-verzamelaar hoopt zijn museum in het voorjaar van 2019 te kunnen openen.

Volledig scherm Maar liefst 114 exemplaren telt de verzameling van de Weense schoorsteenveger © Volkswagen AG