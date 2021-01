Scooterverkoop dankzij corona door het dak, steeds vaker elektrisch

Scooterdealers hebben dankzij de coronacrisis een absoluut topjaar beleefd. In totaal werden er bijna 85.000 exemplaren geregistreerd, 45 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Eén op de vijf nieuwe scooters is elektrisch aangedreven.

Mede door de beperkingen in het openbaar vervoer kozen Nederlanders massaal voor de fiets, motor en scooter als alternatief, ziet de branche. De verkoop van het aantal brom- en snorfietsen bereikte het hoogste niveau sinds 2009. Van alle 84.711 verkochte scooters bedroeg driekwart (62.348) een variant met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Ze vallen daarmee onder de categorie snorfiets; 22.423 verkochte scooters zijn officieel een bromfiets en hebben een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur.

Eén op de vijf snorscooters (22 procent) is inmiddels al elektrisch aangedreven. In 2019 lag dat percentage nog 10 procent lager. Onder de snellere bromscooters is 18 procent van de nieuwe verkopen elektrisch, 4 procent hoger dan het jaar ervoor. De groeiende populariteit van e-scooters wordt mede veroorzaakt door het enorme succes van deelvervoerdiensten als Felyx. Al met al ligt de branche op koers om aan de afspraken in het Klimaatakkoord te voldoen, stellen BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Dat akkoord schrijft voor dat alle nieuwe snorfietsen vanaf 2025 elektrisch zijn.

‘Helmplicht funest’

Niet alleen scooters, maar ook motoren waren afgelopen jaar door corona in trek. Er werden 14.622 nieuwe motorfietsen geregistreerd, werd vorige week bekend. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2019 en het hoogste niveau sinds 2009. Naast de nieuwe motorfietsen verkochten dealers nog eens 52.175 tweedehands motorfietsen, 11 procent meer dan in 2019.

BOVAG, RAI Vereniging en RDC grijpen de publicatie van de verkoopcijfers aan om ook een politiek statement te maken. ,,Een eventuele helmplicht voor snorfietsers zal de verdere verduurzaming van het scooterpark spaak doen lopen.” Het ontbreken van die helmplicht, het mogen rijden op het fietspad en de lagere maximumsnelheid maken de snorfiets tot het succesnummer dat het nu is.

Volledig scherm De scooter wint mede terrein dankzij deelscooters van bedrijven als Go Sharing en Felyx © Go Sharing

Bereikbaarheid

Voor aanbieders van deelscooters is zo’n helmplicht bovendien praktisch onuitvoerbaar en onhygiënisch, stellen de drie belangenclubs. Ze wijzen op een recent onderzoeksrapport van Arcadis waaruit blijkt dat ruim de helft van de snorfietsers onmiddellijk een ander vervoermiddel zal kiezen als de helmplicht wordt ingevoerd. ,,Vier van de tien kiest dan voor de auto en dat is onwenselijk, omdat dan de bereikbaarheid en leefbaarheid in voornamelijk steden verder onder druk wordt gezet.”