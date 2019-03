Seat Leon (2011 - 2019): sportief en stijlvol

Aankoopadvies Seat Leon (5F, 2011 - 2019)

• De TSI-motor is een motor met directe brandstofinjectie. Net als bijna alle motoren die gebouwd zijn volgens dit principe hebben ze last van koolstofafzetting in het inlaattraject. Dit kun je uitstellen door kwalitatief goede benzine (98, V-Power) te tanken. Het kan eventueel ook met walnootschillen gereinigd worden door een specialist.

• Veel TSI-motoren hadden bij de vorige generatie last van een hoog olieverbruik dankzij falende olieschraapveren. Dat is bij deze generatie Leon een minder aanwezig probleem, maar het is absoluut aan te raden om regelmatig het oliepeil te meten. Dit is met name bij de 1.8 en 2.0 TFSI-motoren belangrijk.

• De 1.2 TSI en 1.4 TSI hebben hun eigen kenmerken. Bij die motoren is het zaak om te luisteren of ze niet op drie cilinders lopen. De oorzaak is veelal een defecte bougiekabel. Doorrijden is in principe mogelijk, maar ernstig af te raden wegens schade aan de katalysator.

• Vocht in de koplampen en achterlichten kan voorkomen. Bij de koplampen verdampt het snel genoeg nadat de verlichting is aangezet. Bij de achterlichten lukt dit niet omdat de lampen minder krachtig zijn, dus is er minder warmte om te verdampen. Uiteindelijk helpt het alleen om de complete units te vervangen.

• De draagarm-rubbers zijn een zwak punt. Het is te horen door gepiep vanuit de (met name) voortrein. Het smeren van de rubbers kan tijdelijk soelaas bieden. Uiteindelijk moeten ze meestal gewoon vervangen worden.

• Niet zozeer een mankement, maar een eigenschap: de versies met dikkere motoren hebben een meer verfijnde multilink achteras. De eenvoudigere varianten hebben een eenvoudige achteras.

• Controleer de voorruit op beschadigingen. Het glas is wat dunner uitgevoerd dan normaal en is wat gevoeliger daardoor.

• Check even of de instaplijst-verlichting het doet. Deze werkt middels batterijen. Deze raken op een gegeven moment leeg en zullen vervangen moeten worden.

• De DAB en FM radio kan af en toe last hebben van een slechte ontvangst. Dit kan komen door een USB-lader in de aansteker van de auto. Dit kwam niet alleen voor bij aftermarktet producten, maar ook bij de officiële accessoires van Seat zelf.

• Het navigatiesysteem werkt in principe vrij goed. Echter, in sommige gevallen denkt de elektronica dat de auto zich in Wolfsburg (de stad van oorsprong van moederbedrijf Volkswagen) bevindt. Meestal biedt het aan en uitzetten van het systeem of het opnieuw invoeren van een bestemming soelaas. Mocht dit niet werken en de auto nog steeds onterecht denken dat ‘ie in Wolfsburg is, is de antenne defect en zal deze vervangen moeten worden.

Aanbod en prijzen

Op dit moment staan er zo’n 1000 exemplaren van de Seat Leon op AutoTrack.nl. Ongeveer een kwart daarvan heeft een dieselmotor, de overige exemplaren zijn voorzien van een benzinemotor. Een DSG automaat komt relatief veel voor, maar bij de meerderheid zul je zelf moeten schakelen. De Leon SC is verreweg het meest zeldzaam, daar staan er gek genoeg maar 25 stuks van te koop. De Stationwagon, ST, is wél een waardevolle toevoeging: daarvan staan er 400 te koop. De rest (575) zijn reguliere vijfdeurs. De goedkoopste Seat Leons zijn 1.6 TDI’s met meer dan 200.000 km op de klok. De duurste Leons zijn bijna nieuwe Cupra’s met weinig kilometers.

Profiel

Seat moest altijd het sportieve broertje worden van de Volkswagen Group. Met de Cupra-modellen lukte dat redelijk goed, de overige modellen aanzienlijk minder. Net als Skoda was Seat een betaalbaar alternatief voor een Volkswagen voor een lagere prijs. De auto’s waarmee Seat scoorde, waren zeker niet allemaal sportief te noemen, denk aan de Toledo II, Altea en Altea XL.

De derde generatie Leon werd in 2011 gepresenteerd en stond ook datzelfde jaar in de showrooms. De auto was over de gehele line een stuk volwassener dan voorheen. Voor het eerst in de levensloopbaan van de Leon was de auto leverbaar in diverse carrosserrievormen, drie maar liefst: een vijfdeurs hatchback (Leon), een driedeurs hatchback (Leon SC) en een stationwagon (Leon ST).

De auto was leverbaar met de verbeterde TSI- en TDI-motoren. Qua benzine was er keuze uit 1.2, 1.4, 1.8 en 2.0 TSI motoren, daarnaast waren er 1.6 en 2.0 TDI motoren. Topper aan het firmament was de Seat Leon Cupra. Deze had net als zijn voorganger een 2.0 TSI onder de kap. In dit geval had de auto 265 pk of 280 pk, alhoewel de eerstgenoemde nooit in Nederland geleverd is. Als je die tegenkomt, is het een import. Aanvankelijk was er alleen keuze uit een Cupra in vijfdeurs of SC trim, later kwam er ook een stationwagon beschikbaar. Gaandeweg kregen de Cupra’s telkens meer vermogen van 280 pk, naar 290 en uiteindelijk 300 pk. De Cupra heeft altijd voorwielaandirjving, op de stationwagonversie na, die was optioneel te verkrijgen met vierwielaandrijving. In 2017 krijgt de auto een zeer subtiele make over. De meeste veranderingen zijn van technische aard, waaronder een compleet nieuwe 1.0 TSI driecilinder instapmotor.