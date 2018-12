Sinterklaas-tip: miniatuur-Ferrari met lichte schade 'voor weinig’

De firma Amalgam maakte een modelauto van een van de twee 250 LM’s met racenummer 26, zoals destijds ingezet door Ecurie Francorchamps van Jaques de Swaters. De auto werd bestuurd door Pierre Dumay en Gustave ‘Taf’ Gosselin. Het bijzondere is dat de auto voorzien is van race-patina, waardoor deze eruitziet als de originele 250 LM aan het einde van de 24-uurs race in 1965.

Amalgam heeft zelfs de schade aangebracht die de 250 LM opliep nadat deze een klapband kreeg tijdens de race. Helaas zorgt de schade in dit geval niet voor een lagere verkoopprijs. Integendeel: de 250 LM kost $ 16.625 en dat is bijna twee keer zo duur als een 'gewone’ Ferrari in een schaal van 1:8 van Amalgam. Maar dit model is werkelijk tot in detail nagebootst en dus in die zin misschien voor een enkele verzamelaar zijn meerprijs wel waard. Nou maar hopen dat uw kinderen zo kort voor Sinterklaas niet op de website van Amalgam belanden.