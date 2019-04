Skoda Fabia (2007 - 2014): praktisch en zuinig

Aankoopadvies Skoda Fabia (5J, 2007 - 2014)

• Controleer de wielen en de banden goed. Op de velgen komt nogal eens corrosie voor. Hierdoor kunnen kleine lekkages ontstaan. Dat kan ervoor zorgen dat de bandendruk iets wegvalt en de auto op te zachte banden staat. Kijk even goed of de lak van de velg nog niet aan het vervagen is.

• Niet zozeer een defect, dan wel een eigenschap is het dashboard. Dat is opgetrokken uit goedkope materialen. Dit zorgt ervoor dat het geheel niet fraai aanvoelt en vooral heel erg kan rammelen en kraken. Het kan verder geen kwaad, maar het valt wel op in zo’n jonge auto.

• Controleer de werking van de ruitenwissers, met name die aan de achterkant wil voortijdig dienst weigeren.

• Veel Fabia’s hebben een motor met een distributieketting, echter de 1.4 (benzine en diesel) en 1.9 (diesel) hebben een distributieriem. Deze dienen tijdig vervangen te worden, om de 120.000 kilometer of elke vijf jaar. Check of dit ook daadwerkelijk is gedaan. Zo niet, dan kan doorrijden voor grote schade zorgen.

• De 1.2 TSI en 1.4 TSI-motoren hebben een distributieketting. Die zijn niet helemaal zaligmakend. De kettingen kunnen namelijk oprekken, waardoor de kans bestaat dat de rest van de motor langzaam maar zeker schade oploopt. Controleer dus goed of de ketting (en de spanrollen) geen speling vertonen.

• De TSI-motoren lusten een flinke slok olie. Dit komt door een ontwerpfout aan de schraapveren. Met name bij de 1.4 met 180 pk is goed opletten het devies. Het levert niet direct schade op, maar ideaal is het niet. Er is een fix voor, maar die is prijzig.

Prijzen en aanbod

Hoewel de Fabia een zeer goed verkopende auto is geweest in Nederland, is het aantal gebruikte exemplaren beperkt: momenteel staan er enkele honderden te koop op AutoTrack.nl. Wellicht rijden de meeste eigenaren nog rond in hun Fabia. De meeste tweedehands Fabia’s zijn ‘Combi’s’, stationwagons. De hatchback is aanzienlijk minder populair.

Meer dan de helft van de beschikbare Fabia’s heeft een dieselmotor, een handjevol is voorzien van een LPG-installatie en de rest is voorzien van een dieselmotor. Hoewel het een kleine auto is, wordt de Fabia gebruikt voor grotere afstanden. Bijna 75% van het aanbod heeft 100.000 km of meer gelopen. Een automaat is vrij zeldzaam op een Fabia. Verreweg de meeste Fabia’s zijn uitgerust met airconditioning, maar er zijn ook exemplaren die deze voorziening niet aan boord hebben.

De goedkoopste Fabia’s van deze generatie vind je al vanaf zo’n 3.000 euro. Voor dat geld heb je een Combi 1.2 ‘Greenline’ diesel met zeer veel kilometers of een zeer kaal uitgeruste vijfdeurs met benzinemotor. De duurste Fabia’s kosten zo’n 12.000 euro. Voor dat geld heb je een 180 pk sterke Fabia RS voor de deur staan.

Profiel

De tweede generatie Fabia kwam in 2007 op de markt. De auto stond op doorontwikkeld platform van de vorige generatie Fabia. Dit in tegenstelling tot zijn generatiegenoten Volkswagen (Polo) en Seat (Ibiza), die op een moderner platform staan. Mede hierdoor kon Skoda de Fabia behoorlijk scherp in de markt zetten.

Aanvankelijk kwam de auto alleen als vijfdeurs hatchback op de markt. De auto is leverbaar met bekende Volkswagen-motoren. Op benzinegebied was er keuze uit een 1.2 6v (60 pk), 1.2 12v (70 pk), 1.4 16v (85 pk) en een 1.6 16v (105 pk). Op dieselgebied waren er diverse 1.4 en 1.9 TDI motoren. Belangrijker nieuws kwam in 2008. Toen werd de Fabia Combi aan het gamma toegevoegd. In het B-segment is een stationwagon koetswerk een vrij zeldzame verschijning. De Combi is er met dezelfde motoren en dezelfde uitvoeringen als de hatchback. Speciaal voor de Combi is er wel de ‘Scout’-versie. Deze staat hoger op zijn poten en heeft stoere plastic bumpers, waardoor de auto in de verte iets van een crossover moet suggereren. Er is wel een gegronde reden om specifiek voor een Scout te gaan: ze zijn altijd voorzien van rijke uitrusting en een krachtige motor.

De Fabia wordt in 2010 onderworpen aan een facelift. Qua uiterlijk verandert er niet heel veel. De koplampen, achterlichten en bumpers zijn afwijkend. Tevens zijn er nieuwe kleuren, bekledingen en velgen te bestellen. Belangrijker nieuws vinden we op technisch gebied. De 1.4 en 1.6 motoren worden bedankt voor hun diensten en vervangen voor de 1.2 TSI viercilinder met turbo. Deze levert naar keuze 86 pk of 105 pk.

Het grootste succes is echter de Fabia Greenline 1.2 TDI. Deze heeft de 1.2 driecilinder diesel uit de Polo BlueMotion onder de kap en geeft een nieuwe betekenis aan het woord traag. Echter, dankzij de lage theoretische CO2 uitstoot kan de auto tegen zeer gunstige voorwaarden zakelijk worden gereden. Met name de Fabia Combi in Greenline-specificatie weet de Nederlandse consument te verleiden. In 2015 wordt er een nieuwe generatie Fabia geïntroduceerd. Ook deze staat op een ‘oud’ platform. De nieuwe Polo en Ibiza staan op het MQB-platform.