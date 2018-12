Skoda Kodiaq RS: geen GTI, wel ‘dik’

Rij-impressieDe Kodiaq RS is Skoda’s nieuwste uitspatting. De grote en krachtige SUV draagt de naam ‘RS’ – naar analogie van de GTI van Volkswagen. Maar het meest hardcore aan de Kodiaq RS is toch echt zijn prijs.

Om meteen met de deur in huis te vallen: de Kodiaq RS kost 61.490 euro – veel geld voor een Skoda. Dat klinkt denigrerend, maar zo werkt het wel. Mensen met zo’n fors budget kopen nu eenmaal sneller een Audi of een BMW. De Nederlandse importeur weet dat ook en verwacht geen enorme aantallen te gaan verkopen. Het handjevol mensen dat toch voor een Kodiaq RS kiest, hoeft zich niet te verdedigen. Je betaalt veel, maar je krijgt ook veel.

De Kodiaq RS ziet er ‘dik’ uit. Vooral gespoten in de nieuwe kleur Race Blue is het een sportieve verschijning. De zwarte grille met verticale lamellen prijkt tussen de venijnige LED-koplampen. Eronder zit een grote luchtinlaat met een raster in honingraatmotief en L-vormige hoekstukken die uniek zijn voor de Kodiaq RS. Ze zijn uitgevoerd in hoogglans zwart, net als de raamlijsten, de buitenspiegels en de dakrails. De reflecterende strip onder de achterklep is een handelsmerk van Skoda’s RS-modellen. Twee verchroomde uitlaatstukken hunkeren om aandacht. De zijkant wordt gedomineerd door de opvallende 20-inch lichtmetalen wielen met rode remklauwen. Het eveneens rode RS-embleem spotten we op twee plekken: in de grille en op de achterklep.

Krachtig

De aanduiding RS staat voor Rally Sport en verwijst naar de niet misselijke rallygeschiedenis van Skoda. Toch is de Kodiaq RS niet monsterlijk sportief. Onder de hoge motorkap ligt een tweeliter dieselmotor die het met de hulp van twee turbo’s schopt tot 240 pk en 500 Nm. Dat lijkt een heleboel, maar de auto is ook zwaar (ruim 1800 kilo).

Zodra je het gaspedaal vloert, zet de SUV zich schrap, steekt zijn neus omhoog en dendert in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/h. Dat is een prima spinttijd, maar hij voelt niet heel snel aan. En met een topsnelheid van 221 km/h moet je op de linkerbaan van de Autobahn regelmatig opzij voor de écht rappe auto’s. Dat is toch een beetje zuur: dit is nota bene Skoda’s krachtigste dieselmotor ooit.

Echt snel is de Kodiaq RS dus niet, maar potig is hij absoluut. Doordat de maximale trekkracht van 500 Nm al bij het lage toerental van 1750 tpm voorhanden is, staat kracht altijd paraat. Zodoende is een inhaalactie zo gepiept en heb je bij invoegen in snel rijdend verkeer weinig meters nodig om ‘aan te haken’. Cruisen met 130 km/h doet hij vanzelfsprekend achteloos.

Sportief of comfortabel

In snelle bochten zorgt de vierwielaandrijving voor veel tractie en in de sportstand werkt de wat gevoelloze besturing wel heel direct. Misselijkheid ligt op de loer, want de hoge carrosserie zwiept op een slingerweg behoorlijk van zij naar zij. Gelukkig houden de forse zijwangen van de sportstoelen je bovenlichaam aardig op zijn plek.

De adaptieve schokdempers passen het veercomfort aan op het gekozen rijprogramma. Zelfs in de comfortstand is de Kodiaq RS vrij hard geveerd. Daar valt op het puike snelwegennet van Nederland goed mee te leven, maar zodra het wegdek niet egaal is, merk je dat direct. Dan voel je de scheuren en dwarsrichels onder de (grote) wielen voorbijkomen. Ook stuiteren de voorwielen nogal hard over drempels, de achteras is wat gewilliger gedempt.

Sportief interieur

Voor het virtuele instrumentarium maakt het niet uit in de welke stand je rijdt, de digitale meters zijn altijd sportief rood omrand. Het fijne sportstuur is met geperforeerd leer bekleed en bij de afgeplatte onderrand zit een RS-embleem. Hetzelfde logo vind je op de keuzehendel van de zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. Hij schakelt zoals hij zou moeten: alert, snel en soepel. Handmatig schakelen doe je met de kleine flippers achter het stuur.

Je zit in een stevige sportstoel die dankzij de alcantara bekleding zacht aanvoelt. De hoofdsteun is ingebakken en dus niet verstelbaar. In sommige auto’s drukt zo’n vaste hoofdsteun vervelend tegen je hoofd of schouderbladen, maar niet in de Kodiaq RS. Rode stiksels versterken de sportieve flair. Het grote touchscreen met smartphonekoppeling is bij de prijs inbegrepen. Voor de beleving worden door de luidsprekers aanvullend motorgeluid afgespeeld. Van zulke fratsen worden wij niet warm of koud, maar gelukkig is het niet storend.

Praktisch

De Kodiaq RS is en blijft een echte Skoda. Dat betekent veel aandacht voor praktische zaken als ruimte en gebruiksgemak. Zo kan een passagier van twee meter lang de achterbank zo ver naar achteren schuiven, dat hij achter een twee meter lange bestuurder kan zitten. Om van de vijfzits-SUV een zevenzitter te maken, bestel je een derde zitrij bij. Die bestaat uit twee uitklapstoelen bedoeld voor kinderen. De bagageruimte is enorm (725 tot 1960 liter) en heeft handigheidjes als haken voor je boodschappen, een bagagenet en een 12-volt aansluiting voor een koelbox. Ook handig: je kunt de oprolbare hoedenplank netjes opbergen onder de laadvloer.

Prijs

Is 61.490 euro een buitensporige prijs voor zo’n potige en complete uitvoering van de Kodiaq? Laten we eens naar de alternatieven kijken. Een Alfa Romeo Stelvio met een 210 pk sterke 2,2-liter dieselmotor en vierwielaandrijving is duurder. Hij kost minimaal 69.490 euro. En wat nou als je genoegen neemt met een doorsnee diesel-Kodiaq met 190 pk en 4x4? Dan zit je al op 54.230 euro en kun je nog eens 3270 euro stukslaan op opties die de RS wel standaard heeft. Namelijk de sportstoelen, de adaptieve schokdempers met rij-programma’s en het digitale instrumentenpaneel. Dan klinkt 61.490 euro voor de Kodiaq RS iets minder absurd.

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda

Volledig scherm © Skoda