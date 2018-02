Skoda vernieuwt de Fabia

Volkswagen en Seat hebben vorig jaar hun Polo en Ibiza compleet vernieuwd, maar zuster Skoda houdt voorlopig nog even vast aan de huidige generatie Fabia. Wel komt de Tsjechische autofabrikant nu met een update van haar populaire compacte model. Die beleeft zijn publieksdebuut in maart op de autosalon van Genève.

De vernieuwde Fabia kan worden herkend aan LED koplampen en achterlichten, althans als er is bijbetaald. Het assortiment lichtmetalen velgen is uitgebreid, inclusief 18 inch exemplaren voor de hatchback. Het dashboard is voorzien van een nieuw ontworpen instrumentenpaneel en extra sierstrips. Tweekleurige stoffen voor de stoelen doen het interieur ook frisser ogen.

Rear Traffic Alert

De vernieuwde Fabia wordt daarnaast leverbaar met meer assistentiesystemen. Blind spot detectie waarschuwt bij het rijden op wegen met meerdere rijstroken voor voertuigen die zich in de dode hoek bevinden of die snel van achteren naderen. Rear Traffic Alert houdt in de gaten wat er achter de Skoda gebeurt en waarschuwt voor naderend verkeer als de bestuurder achteruitrijdt. Ook komt een grootlicht assistent in de toekomst beschikbaar. Die schakelt automatisch over naar dimlicht zodra de technologie andere voertuigen detecteert.

Volledig scherm © Skoda

Apple CarPlay

Een 6,5 inch display maakt bij de vernieuwde Fabia deel uit van de uitrusting van het infomediasysteem Swing. In combinatie met de Amundsen navigatie-installatie biedt de Fabia nu ook actuele verkeersinformatie met waarschuwingen voor verkeersopstoppingen. De zogeheten SmartLink+ technologie ondersteunt Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink en SmartGate.

IJskrabber

Skoda heeft ook het aantal zogeheten Simply Clever voorzieningen in de Fabia uitgebreid. Zo is een ijskrabber nu geïntegreerd in de tankvulklep en kun je er tevens de profieldiepte van de band mee meten. Tegen meerprijs zijn USB-poorten ook voor de achterpassagiers leverbaar. Optioneel is de bagageruimte uit te rusten met een bodem die dubbelzijdig is te gebruiken. Nog een handige feature is de uitneembare LED zaklamp in het zijvak van de kofferruimte van de Combi uitvoering.

Volledig scherm © Skoda

DSG

Voor de aandrijving van de vernieuwde Fabia zorgt een 3 cilinder 1,0 liter motor. Die is er in 4 vermogensmaken: de atmosferische MPI versies zijn goed voor 60 pk of 75 pk. Daarnaast is de Fabia leverbaar met TSI turbotechniek (95 pk of 110 pk). De krachtigste van de 4 motoren is optioneel leverbaar met een 7-traps DSG automaat met dubbele koppeling.

500.000 exemplaren