‘Slaan moderne auto’s eerder over de kop?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ik geloof niet dat het vaker gebeurt, maar cijfers ontbreken. Auto’s zijn de afgelopen decennia juist zwaarder en breder geworden. Dat komt de wegligging ten goede. Wel is het zwaartepunt verhoogd met de komst van SUV’s. Daar staat tegenover dat hybrides en elektrische auto’s het zwaartepunt juist weer omlaag brengen, door het accupakket bij de bodem. Meestal slaat een auto over de kop na botsing met een andere auto. Het voertuig is dan in de flank of schuin achter geraakt. Of is eerst tegen een vangrail of paal gebotst. Andere oorzaken zijn het met te hoge snelheid nemen van een bocht of op een helling belanden, bijvoorbeeld een talud of slootkant.’