‘Sleutelloze’ auto te makkelijke prooi: verzekeraars verhogen eisen voor populaire modellen

Ze verschenen rond de eeuwwisseling voor het eerst in de meest luxe Mercedessen, maar zitten inmiddels ook in een Toyota Aygo of Suzuki Swift. Sleutels met zogenaamde keyless entry. De autobezitter loopt naar zijn voertuig en hoeft niet meer op een knop te drukken: dankzij een elektronische signaal in de sleutel opent het portier vanzelf. In de auto volstaat het indrukken van de startknop en hoeft de sleutel nergens in.