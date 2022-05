Slimme brandweerwagen kan vijf keer zo veel water meenemen: dit is waarom er méér bluswater nodig is

Sil (17) weer thuis na zwaar scooteron­ge­val, vader is laaiend: ‘Ze lieten mijn zoon als oud vuil liggen’

De 17-jarige Sil Ebbers die donderdagavond op zijn scooter werd aangereden, was diezelfde nacht alweer terug uit ziekenhuis waar hij met spoed was heen gebracht. Zijn vader Twan is laaiend op de bestuurder en de passagier die na het ongeval uitstapten, Sil bewusteloos zagen liggen en er vervolgens met hoge snelheid vandoor gingen. ,,Schandalig. Ze lieten mijn zoon als oud vuil liggen.”

30 april