Slimme fiets met stuurassistentie voorkomt dat je omvalt

Per jaar overlijden gemiddeld 120 fietsers die ouder zijn dan 55. In diezelfde groep vallen volgens het CBS ook nog eens 4280 ernstig gewonden. Bij een groot deel van de ongevallen met de fiets, speelt het in balans houden van de fiets een rol. Dat is met name het geval in deze leeftijdscategorie. Een aantal jaar geleden raakte de fiets met de extreem lage framestang in de mode, waardoor op- en afstappen werd vergemakkelijkt.



Volgens Gazelle en de TU Delft kon er echter meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat met name oudere fietsers niet meer zouden omvallen, zeker nu er steeds meer e-bikes rondrijden die gemiddeld zwaarder zijn en sneller gaan dan de ‘normale’ stadsfiets. Ze ontwikkelden een prototype met een slimme motor in de stuurkolom die het sturen ondersteunt op het moment dat de fietser dreigt om te vallen. Met dit systeem kan de fiets boven een snelheid van vier kilometer per uur stabiel worden gehouden.



De TU Delft heeft de afgelopen vijftien jaar onderzoek gedaan naar waarom een fiets wel of niet omvalt. Er is op basis van een wetenschappelijk rapport een wiskundig model ontwikkeld met zo’n 25 fysieke parameters, dat goed bleek te kunnen voorspellen of, en bij welke snelheden, een bepaald fietsontwerp stabiel is. Als gebruiker voelt het naar verluidt alsof iemand aan je stuurt draait. De slimme fiets is pas over enkele jaren te koop voor consumenten, maar de TU Delft en Gazelle verwachten dat dit soort veilige systemen standaard worden in de fietsbranche.