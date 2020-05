Slimme stuurwielen en stoelen: hoe de vernieuwde Mercedes E-klasse steeds bijdehanter wordt

Terwijl BMW de vernieuwde 5-Serie en 6-Serie in het zonnetje zet, onthult concurrent Mercedes-Benz aangepaste versies van de E-klasse. De cabriolet en de coupé, volgens het merk ‘meest emotionele’ versies van het grote luxemodel, zijn opgefrist en voorzien van allerlei slimme voorzieningen. Kleine tegenvaller: je kunt deze zomer nog niet van het nieuws genieten, want de nieuwelingen komen pas in het najaar naar Nederland.

Eerder dit jaar voerde Mercedes-Benz al aanpassingen door bij de ‘gewone’ versies van de E-klasse, de vierdeurs limousine en de ruimere stationwagen (Estate). De cabriolet en coupé krijgen nu dezelfde vernieuwingen, die aan de buitenkant vooral opvallen door een andere neus met kleinere led-koplampen en een nieuwe grille. Bij de standaard versies is dat luchtrooster voorzien van de zogenoemde ‘diamond grille’ (vol met chroomkleurige pinnetjes en één horizontale strip), terwijl de sportievere AMG-varianten een stoerdere versie krijgen met verticale sleuven.

Aan de zijkanten bleef vrijwel alles zoals het was, al zijn de vierzits modellen voortaan leverbaar met nieuwe wielen. De cabriolet heeft nog altijd een stoffen kap, de dichte coupé valt op door zijn karakteristieke drie zijruitjes waarvan er twee open kunnen. Op de achterkant vallen de subtiel gewijzigde achterlichten op, die een andere indeling hebben dan voorheen. Het uiterlijk oogt nog altijd modern en tijdloos, maar onderhuids zijn de vernieuwingen interessanter.

Volledig scherm De E-klasse Cabriolet met standaard 'pinnetjesgrille' © Mercedes-Benz

Volledig scherm De E-klasse Coupé als 53 AMG-versie, inclusief stoerdere grille © Mercedes-Benz

Mild hybride

Zo voorziet Mercedes alle exemplaren van verbeterde motoren en modernere rijhulpsystemen die meehelpen bij filerijden en inparkeren. Vrijwel alle motoren beschikken over een 48 Volt-boordsysteem dat het verbruik moet indammen: een sterkere startmotor/generator geeft extra boost (Mercedes noemt het EQ-Boost) bij optrekken en houdt de elektrische systemen werkend wanneer de motor is uitgevallen. Daarmee kan de auto ‘zeilen’, ofwel lang uitrollen zonder brandstof te gebruiken. Een plug-in hybride versie komt er vooralsnog niet, in tegenstelling tot bij veel andere Mercedes-modellen.

Binnen in de E-klasse vind je voortaan de modernste generatie van het MBUX-bedieningssysteem, dat behoorlijk goed is in het begrijpen van stemcommando’s. Twee digitale schermen zijn standaard, tegen meerprijs krijg je grotere displays op het dashboard. Ook noemt Mercedes trots dat er nieuwe sierdelen zijn ontwikkeld, luisterend naar bijzondere namen als ‘openporig essenhout grijs’ en ‘carbongeslepen licht aluminium’.

Volledig scherm Het vernieuwde interieur: een moderner besturingssysteem, grotere schermen en een 'slim stuur' © Mercedes-Benz

Slim stuur

Het stuurwiel is ook slimmer dan voorheen. Tijdens het rijden voelt de auto of de bestuurder het stuur nog vast heeft door middel van sensoren in de stuurbekleding: voorheen moest je het stuurwiel om de zoveel seconden licht bewegen om te voorkomen dat de stuurhulp uitschakelde tijdens het rijden, voortaan is aanraking al voldoende. Wanneer de bestuurder het stuur te lang los laat, schakelt de rijhulp vanzelf uit.

Ook bij andere functies heeft Mercedes een aantal doordachte slimmigheden ingebouwd. Wanneer je bijvoorbeeld je lichaamslengte invult op het scherm, zet de auto de bestuurdersstoel automatisch op de best passende positie. Wie in de cabriolet extra comfortabel (lees: met minder windgeruis) wil zitten, kan een elektrische windgeleider boven de voorruit bestellen én kiezen voor een systeem dat warme lucht in je nek blaast.

Volledig scherm De E-klasse Coupé als 53 AMG: de achterlichten zijn voortaan anders © Mercedes-Benz

Volledig scherm De vernieuwde Mercedes-Benz E-klasse cabriolet © Mercedes-Benz