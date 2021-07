Snelheidsbeperking van 30 km/u in bijna heel Parijs vanaf eind volgende maand

En wéér een vrachtwa­gen klem onder dit viaduct in Nijmegen: ‘Gebeurt elke maand’

2 juli Bam! En dat is 14. De een na de andere vrachtwagen, bus en bestelauto rijdt zich klem onder dit viaduct in Nijmegen, bij de nieuwe Stadsbrug. De gemeente is al bijna 100.000 euro kwijt vanwege alle ellende. De buurt weet zeker dat het er veel meer dan 14 zijn. Wat is er toch aan de hand?