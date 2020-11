Snelheidsrecord was ‘fake news’, topsnelheid recordauto was ‘slechts’ 391 km/u

Het was groot nieuws toen de relatief kleine autofabrikant SCC enkele weken geleden het snelheidsrecord voor productie-auto's pakte. De Tuatara reed gemiddeld 508,7 kilometer per uur en haalde zelfs een pieksnelheid van 532 km/u. Daarmee zette de Amerikaanse fabrikant merken als Bugatti en Koenigsegg op grote achterstand.

Om erachter te komen hoe hard de auto wel reed, berekende Jason Fenske van Engineering Explained de daadwerkelijke snelheid op basis van alle beschikbare gegevens die SSC heeft vrijgegeven over de ‘recordrun’. Zijn conclusie luidt dat als gevolg van een mogelijk probleem met de correctiefactor in de gebruikte gps-systemen, de Tuatara waarschijnlijk tussen de 360 km/u en 391 km/u reed.

Dat komt dus niet eens in de buurt van de geclaimde 508 km/u en daarmee verbreekt SCC ook geen enkel record. Dat wil overigens niet zeggen dat de SCC niet in staat is om een topsnelheid van 500 km/u te halen en daarmee alsnog het snelheidsrecord af te snoepen van de Koenigsegg Agera RS van 457,94 km/u. Volgens Jason heeft de Tuatara namelijk een theoretische topsnelheid van 555 km/u. Maar ze moeten het dus nog wel even officieel laten zien.