Snelste Porsche 911 aller tijden kan ook een beetje varen

Rijden met een Porsche 911 GT2 RS op nat wegdek is als zwemmen op het droge. Je weet dat je in theorie best snel kunt, alleen de omstandigheden zijn er niet naar. De regenval tijdens de persintroductie in Noord-Spanje was zo overvloedig, dat dit net zo goed een vaarimpressie hadden kunnen zijn. Trossen los!

Porsche-importeur Pon wilde graag een beperkt aantal journalisten laten rijden met hun ‘eigen’ Porsche 911 GT2 RS. Maar omdat de weersomstandigheden in Nederland zo verraderlijk kunnen zijn in het voorjaar, werd voor de zekerheid uitgeweken naar Noord-Spanje. Daar, rondom de stad Pamplona, is het altijd zonnig, er zijn prachtige wegen en je komt niemand tegen. En dus werd de GT2 RS daar naartoe getransporteerd en vlogen wij er achteraan. Om vervolgens te constateren dat het er negen graden was en regende alsof het de Dag des Oordeels betrof.

Volledig scherm © Porsche

Overstromingen

Rivieren in de wijde omgeving traden buiten hun oevers, huizen stonden onder water, wegen waren afgezet en grote keien rolden van de bergen. Dat was voor niemand leuk. Ook niet voor ons, gezien het feit dat we onder deze omstandigheden 700 paardenkrachten onder controle moeten houden, die via twee achterwielen naar het wegdek worden overgebracht. Wielen die bovendien zijn voorzien van ‘semi-slick-achtige’ Race 2 sportbanden van Dunlop. Deze kleven aan het asfalt als je er wat warmte in krijgt, maar op dit moment voelen we ons als een sprinter met leren zolen op een ijsvlakte.

Volledig scherm © Porsche

iPhone glas

Zoals altijd kondigt de komst van een GT2 het einde aan van een 911-generatie. De nieuwe GT2 RS neemt het stokje over van de GT2 ‘993’ uit 1996 (430 pk), gevolgd door de ‘996’ (462 pk) en de ‘997’ (530 pk). De nieuwste GT2 RS is dus 700 pk sterk, maar zijn unieke prestaties zijn ook en vooral het gevolg van een maniakale dieetkuur. In vergelijking met de Turbo S is de auto 116 kilo lichter doordat de airco en vierwielaandrijving werden geschrapt. Ook is de auto voorzien van het ultradunne en krasvrije Gorilla-glas dat we kennen van de iPhone. De uitlaat is nu van titanium en het dak van magnesium. Met het Weissach-pakket komt daar nog eens dertig kilo gewichtsbesparing bij doordat schakelhendels, dak en stabilisatorstangen zijn gemaakt van koolstofvezel. Ook lekker licht: de magnesium velgen, die meteen het niet-afgeveerde gewicht verlagen.

Aquaplaning

Maar goed, hier en nu, onder omstandigheden waarbij je langzaam begint te denken aan het bouwen van een ark, zegt het allemaal niets. Sterker nog; doordat titanium minder goed warmte geleidt dan aluminium krijgen we via de remschijven nauwelijks warmte in de banden. En dus is de GT2 RS vooral onderstuurd. Zeker doordat de achterwielen met de motor er bovenop wel aardig grip hebben, heeft de neus de neiging rechtdoor te gaan. Dat kunnen we gelukkig deels oplossen door de bocht ‘in te remmen’, waardoor het gewicht naar voren wordt verplaatst. Maar net als we dat trucje doorhebben, voelen we plotseling midden in een bocht dat de auto over vier wielen begint te glijden. Water spat aan alle kanten op en de GT2 RS verandert in een dure speedboot. Op zich geen probleem, maar we varen wel veel te hard op de kant af.

Volledig scherm © Porsche

340 km/u

Voor we verder gaan met de vaarimpressie nog even een paar droge scheepsberichten. De GT2 RS weegt dankzij alle gewichtsbesparingen 1.470 kilogram, waardoor de auto in 2,8 seconden accelereert van 0-100 km/u. Zijn topsnelheid bedraagt 340 km/u. De krachtbron van de nieuwe 911 GT2 RS is gebaseerd op de 3,8 liter motor van de 911 Turbo S en de aangepaste 7-traps PDK automaat zorgt ervoor dat het vermogen zonder onderbreking van de aandrijfkracht naar de achterwielen wordt gestuurd. Om tot het hogere vermogen te komen, maakt Porsche voor de GT2 RS gebruik van grotere turbo’s die meer lucht in de verbrandingskamers persen. Ook nieuw zijn de cilinders, het in- en uitlaatsysteem en het feit dat bij zeer hoge temperaturen de intercooler een waterspray krijgt om ook onder extreme omstandigheden de prestaties te garanderen.

Code bruin

Waterspray hebben we vandaag niet nodig, die krijgen we van moeder natuur. Sterker nog; links en rechts van de auto zien we prachtige fonteinen opspuiten, maar echt genieten doen we niet. We glijden namelijk over vier wielen met een kleine 80 km/u richting de berm en daar is wel een kleine grasstrook voordat de bomenrij begint, maar we vermoeden dat de grip op nat gras niet veel beter is. Voordat race-instructeur Dolf Dekking – die als een soort analoog ESP-systeem naast mij is gezet – kan ingrijpen, stuur ik in een reflex naar links en met een manoeuvre die meer lijkt op overstag gaan dan op insturen, houd ik de minstens 354.500 euro kostende GT2 RS uit het struweel. Dolf kijkt alsof hij zojuist een giek tegen zijn hoofd heeft gehad. Het is maar goed dat we licht ontbeten hebben, want dit was een potentieel gevalletje ‘code bruin’. Het erge is dat we allebei de plas compleet hadden gemist door een bepaalde weerspiegeling van de grijze lucht, zodat het water grijs was als het wegdek zelf.

Volledig scherm © Porsche

Racerij-tweaks

Gelukkig hangt de hele auto op ‘uniballs’: kunststof rubbers die ervoor zorgen dat de auto bliksemsnel reageert op stuurcommando’s en dat is niet het enige dat is overgenomen uit de racerij. Feitelijk is de GT2 RS een combinatie tussen de Turbo S en de GT3 RS. Van de Turbo S kreeg de auto zijn relatief rustige karakter en een 3,8 motor en van de GT3 RS allerlei racerij-tweaks. Het enige nadeel aan de GT2 is dat de motor niet doorjankt tot de 9.000 toeren, maar het koppel van 750 Newtonmeter zorgt voor een dusdanige duw dat je het mooiere motorgeluid van de GT3 RS - dat altijd gepaard gaat met een ietwat nerveus motorgedrag - niet echt mist.

Volledig scherm © Porsche

Nürburgring