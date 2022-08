Snoeiharde kritiek op bizarre ‘horrorkruising’: ‘Hier gaan kinderen verongelukken’

,,Hoe bedenk je het?’’ Dat zijn de eerste vier woorden van Peter Buter als hij de omstreden kruising in Putten met eigen ogen komt bekijken. Zo’n ontwerp heeft de verkeersconsulent nog nooit gezien.



Met zijn armen over elkaar ziet hij hoe de ene na de andere auto en fiets verkeerd oversteekt. Een tegemoetkomende vrachtwagen maakt het wel heel bont. Vlak voor de kruising wisselt hij ineens van rijbaan. Vervolgens rijdt hij dwars over de wegmarkering heen om de scherpe bocht te halen. Peter Buter ziet het met lede ogen aan, maar is niet verbaasd. ,,Vanochtend was ik hier een klein half uurtje kijken, dan zie je al ontzettend veel mensen de fout in gaan’’, zegt hij.