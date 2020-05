Spectaculaire drone-vlucht door het museum van Mercedes-Benz

Omzet motor- en autobran­che gedaald door coronacri­sis

1:00 De omzet van de motor- en autobranche is in het eerste kwartaal van dit jaar door de coronacrisis voor het eerst sinds 2013 gedaald. Met name de importeurs van auto’s en motoren boekten fors minder opbrengsten omdat veel autofabrieken hun deuren sloten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).