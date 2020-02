‘Splinternieuwe Chinese auto is bestand tegen het coronavirus’

De automaker heeft in de uren voorafgaand aan de lancering van de Icon al meer dan 30.000 pre-orders verzameld, een teken dat het nieuwe model de populairste SUV van Geely zou kunnen worden. Het exterieur van de auto is ontwikkeld in de studio van de fabrikant in Californië, terwijl het interieur is ontworpen in de studio van de autofabrikant in Barcelona in Spanje. Alles werd uiteindelijk fijngeslepen en voltooid in de studio van Geely in Sjanghai.

Maar de belangrijkste reden voor de populariteit in China is waarschijnlijk het feit dat de auto is uitgerust met een nieuw zogeheten Intelligent Air Purification System. In samenwerking met de airconditioning is de missie van dit systeem volgens Geely ‘het isoleren en elimineren van schadelijke elementen in de lucht, inclusief bacteriën en virussen'. Daarmee is de auto dus ook bestand tegen het coronavirus, aldus Geely.

Volledig scherm Het reinigingssysteem van de Geely Icon. © Geely

Niet alleen de nieuwe Geely is voorzien van een dergelijk geavanceerd systeem. Tesla heeft al langer de zogeheten Bioweapon Defense Modus, die eveneens in staat wordt geacht om pollen, virussen, bacteriën en zelfs biologische gifaanvallen te weerstaan. Ook andere autofabrikanten hebben zeer geavanceerde filtersystemen met openingen tot slechts 0,3 micrometer, die op microniveau schadelijke elementen kunnen weren.

Veilig genoeg?

Of het genoeg is om met zulke auto's veilig door besmette gebieden te rijden, is echter de vraag. Michael J. Buchmeier, adjunct-directeur Biodefense and Emerging Diseases aan de Universiteit van California in Irvine, vertelde tegen website Gizmodo dat dergelijke systemen best goed bescherming bieden tegen bacteriële middelen zoals miltvuur of pest. ,,Maar", zo voegt hij eraan toe: ,,Filters met openingen van 0,3 micrometer houden helaas geen virussen tegen.”