Spontaan ontploffende airbags: Mercedes-Benz roept meer dan miljoen auto's terug

VRAAG & ANTWOORD ‘Kan ik bij autoschade geen beroep doen op het Waarborg­fonds?’

26 september ,,Laatst constateerde ik schade aan mijn Toyota Aygo, die in de straat geparkeerd stond. Een buurvrouw had wel een klap gehoord, maar was niet gaan kijken. Schade 960 euro, eigen risico 250 euro, dader onbekend. De site van het Waarborgfonds meldt dat je daar geen beroep op kunt doen als je allrisk verzekerd bent. Blijkbaar kan alleen de verzekeringsmaatschappij een claim indienen, maar die wil niet meewerken ‘om teleurstelling te voorkomen’. Hoe zit dat?”, vraagt lezer F. van Dijk.