Spookrijdster keert twee keer bij de Westerscheldetunnel

Huis voor de achttiende keer door een auto geramd: ‘De maat is vol, we denken aan verkopen’

15:24 In het Belgische dorp Gijzegem is gisteren een huis voor de achttiende keer door een auto geramd. Na 30 jaar en 18 aanrijdingen tegen de gevel zijn bewoners Herman en Nicole het zat: ,,We denken er aan om alles te verkopen.’’