Stadsfiets wordt ingehaald door elektrisch broertje: jong en oud zijn dol op e-bike

Wie in het vorige millenium kind was, weet het waarschijnlijk nog maar al te goed. Elke dag met een fiets met hooguit een paar versnellingen op en neer naar de middelbare school, weer of geen weer. Stond er windkracht 6, en blies die je vol in het gezicht, dan zat er niets anders op dan zo hard trappen als je kon. En met een onprettige hoeveelheid zweet in de oksel en op de rug de school binnenstappen, dat ook.