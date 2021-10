Stekker-Lexus NX 450h+ is niet vernieuwend maar wel ontspannend

AutotestDe vernieuwde NX is als eerste Lexus ook als plug-inhybride verkrijgbaar. Nadat de techniek zich met succes heeft bewezen in twee Toyota's achten de Japanners de tijd rijp om ook luxemerk Lexus hiermee uit te rusten.

De reden dat Lexus lang de boot heeft afgehouden, is het feit dat de meeste plug-ins in de praktijk te weinig actieradius hebben om puur op stroom ergens te komen, terwijl het brandstofverbruik daarna vaak bovengemiddeld is. Maar nadat Toyota een Prius met stekkeraansluiting had gepresenteerd en ook de Toyota RAV4 als plug-in hybride met succes op de markt bracht, durft nu ook luxemerk Lexus het aan om deze variant aan te bieden. De aarzeling is terecht, want met de compleet elektrische Lexus UX 300e sloeg het merk de plank aardig mis. Niemand bleek te wachten op een praktijkbereik van iets meer dan 200 kilometer.

De Lexus NX die nu dus ook als plug-in hybride leverbaar is, kwam in 2014 op de markt en wereldwijd zijn er zo'n 170.000 verkocht. In Nederland bleef de teller hangen bij zo'n 1100 exemplaren. Het nieuwe model ziet er prima uit door zijn wigvorm en scherp gesneden carrosserie. Aan de voorzijde zien we de gapende grille die weliswaar Aziatisch, maar toch ook stijlvol overkomt. Het nieuwe model ziet er weliswaar herkenbaar uit, maar volgens Lexus is 95 procent van alle onderdelen van de NX splinternieuw.

Volledig scherm Lexus NX450h+ © Lexus

‘Deuren van karton’

Vergeleken met zijn voorganger is het nieuwe model twee centimeter langer, twee centimeter breder en vijf centimeter hoger. Ook nam de wielbasis met drie centimeter toe, wat heeft geleid tot meer zitruimte op de achterbank en inderdaad: beenruimte is in voldoende mate aanwezig en ook de hoofdruimte valt niet tegen ondanks de aflopende daklijn. Zeer handig zijn de optionele E-latch portieren: een elektronisch systeem zorgt ervoor dat de deur zó gemakkelijk opent, dat het lijkt alsof deze van karton is gemaakt.

Volledig scherm Lexus NX450h+ © Lexus

Binnenin valt direct het gigantische display op, waarmee de meeste functies bediend kunnen worden. Het werkt prima en reageert snel en anders kun je via het roepen van ‘Hey Lexus’ nog een groot aantal spraakcommando's geven. Het zorgt voor een dashboard dat er - in tegenstelling tot veel andere modellen van Lexus - rustig uitziet, zonder rare druk- en draaistengels die op allerlei plekken uit het dashboard steken. Ook is de lastig te bedienen muis op de middentunnel verdwenen. Het is alsnog even wennen zo'n Lexus-interieur, maar niets onhebbelijks ditmaal.

Concurrenten Audi Q5 en BMW X3

De NX moet kopers weglokken die in de markt zijn voor modellen als de Audi Q5 en BMW X3. De kansen daarop zijn gestegen, want als eerste Lexus is de nieuwe NX nu ook leverbaar als plug-inhybride. Die heeft precies dezelfde aandrijflijn als de huidige Toyota RAV4 plug-inhybride. In de Lexus NX 450h+ wordt de viercilinder 2,5-liter hybridemotor gekoppeld aan een oplaadbare lithium-ion accu met een capaciteit van 18 kWh. Daarmee kan hij 63 kilometer volledig elektrisch rijden met een topsnelheid van 135 km/h. Dankzij het systeemvermogen van 306 pk accelereert de Lexus van 0-100 km/h in zes seconden.

Volledig scherm Lexus NX450h+ © Lexus

De Lexus NX zit vol met moderne elektronica, maar toch blijft het vreemd dat Lexus met zo'n groot concern als Toyota achter zich niet wordt gebombardeerd tot technologie-vlaggenschip. Het merk is feitelijk altijd trendvolger geweest, nu ook weer met zijn plug-in hybride techniek. Er wordt bijvoorbeeld tijdens de persconferentie flink opgeschept over het unieke systeem dat met behulp van dode hoek-sensoren ook naderende fietsers kan ‘zien’, maar ook dit zit al in een aantal modellen van Audi en Hyundai. Toch mis je niets in de Lexus. De kofferruimte van de NX 450h+ is net zo groot als van de NX 350h zonder stekker en de elektrisch achterklep is stiller geworden en het openen/sluiten gaat nu een stuk sneller, in vier seconden.

Volledig scherm Lexus NX450h+ © Lexus

Aangenaam, niet spannend

Het rijden in een Lexus blijft altijd een ietwat gezapige ervaring. Ondanks het feit dat de NX er werkelijk keihard vandoor gaat zodra het gecombineerde vermogen van verbrandingsmotor en elektromotor wordt aangesproken, daagt ook dit model je niet uit tot een lekker potje sturen. Daarvoor is ‘ie ook wat te zwaar en te comfortabel. De keerzijde is dat je onderweg bent in een auto die moeiteloos oneffenheden opslokt en je bijna altijd trakteert op een lekker vlak liggende carrosserie, die motorgeluiden en herrie van buitenaf prima isoleert. Spannend wordt het nooit, maar aangenaam is het altijd wel.

Volledig scherm Lexus NX450h+ © Lexus

Je zit lekker hoog in je eigen hightech cocon en hebt met de hoge brandstofprijzen weinig te maken zolang er prik in de accu's zit. En wanneer de accu's leeg zijn, is de NX 450h+ min of meer weer een 'gewone’ hybride zoals Lexus en Toyota die al decennia lang fabriceren, met de bijbehorende voordelen van een laag brandstofverbruik en weinig CO2-uitstoot. Daarmee moet de Lexus een verbruiksvoordeel van zo'n dertig procent behalen ten opzichte van concurrenten met minder verfijnde plug-in hybrides.

Dat Lexus behoort tot de meest betrouwbare merken zorgt ervoor dat je zelden tot nooit bij de garage staat en de verfijning zie je terug in bijvoorbeeld het feit dat alle systemen ogenschijnlijk moeiteloos samenwerken. Zelfs het afremmen gaat zonder haperingen, iets waar veel hybrides moeite mee hebben door de overgang tussen regenereren en echt remmen via de remschijven. Het enige jammere is dat de uitstekende hifi-installatie van het Amerikaanse bedrijf Mark Levinson niet leverbaar is in dit topmodel. De reden is niet dat er geen plek is voor de zestien speakers, maar omdat dit de auto nog zwaarder zou maken. Jammer maar begrijpelijk, want ook zonder dit systeem weegt de auto al twee ton.

Volledig scherm Lexus NX450h+ © Lexus

Leverbaar vanaf € 59.990

Qua kritiek valt er weinig te melden. Hooguit kun je je afvragen waarom het Toyota-concern zo weinig doet om Lexus als technologische vaandeldrager in te zetten. Merken als Mercedes-Benz en BMW zijn echte vernieuwers als het gaat om hun duurdere modellen, maar Lexus is toch vaak trendvolger en kan zelden worden betrapt op het introduceren van revolutionaire nieuwe technologie.

De Lexus NX is behalve als topmodel NX 450h+ ook leverbaar als ‘gewone’ hybride in de vorm van de 350h en als 350h met vierwielaandrijving. De prijslijst begint bij 59.990 euro voor de NX 350h 2WD. De NX 350h AWD is leverbaar vanaf 59.990 euro en de NX 450h+ is te koop vanaf 73.890 euro. Uniek: Lexus biedt tot tien jaar garantie. De Lexus NX is nog dit jaar leverbaar.

