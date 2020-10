Stint-baas Edwin raakte uitgeblust door slopende onzekerheid: ‘Ik heb een week op bed gelegen’

Automobi­lis­te wil flesje water openen en belandt met haar Mini in de vangrail

8:24 Een automobiliste is naar het ziekenhuis gebracht nadat ze afgelopen nacht met haar auto tegen de vangrail botste op de Arnhemsestraatweg in Dieren. De vrouw verklaarde tegenover omstanders dat ze in haar Mini bezig was een waterflesje te openen toen het mis ging.