Stoerder en hoger: hiermee kan de nieuwe Kia XCeed gaan scoren

VIDEOKia introduceert een vierde variant van haar middelgrote gezinsauto, de Ceed. Het merk had al een vijfdeurs hatchback, een stationwagon en de gelikter gelijnde ProCeed en daar komt nu deze XCeed bij. Maar voor wie is deze versie, en is hij het overwegen waard?

Hoger en stoerder: dat zijn tegenwoordig twee eigenschappen waarmee je als autobouwers veel kopers trekt. Zogenoemde cross-overs (auto’s die eigenschappen van verschillende automodellen combineren) zijn razend populair en Kia mengt zich nu in de strijd met een hogere versie van de XCeed. Deze versie staat zo’n 4,8 centimeter hoger op zijn veren dan een standaard hatchback en daarmee past hij precies tussen die Ceed en de grotere Sportage in.

Kia heeft geen half werk geleverd met het ontwerpen van dit nieuwe model. In vergelijking met de ‘normale’ Ceed bleven alleen de voorportieren gelijk; alle andere onderdelen zijn opnieuw getekend. Het levert een zelfverzekerd ogende auto op, die stoerdere details op de bumpers, in de grille en rond de wielkasten combineert met een soepel aflopende daklijn en een markant silhouet. De kleur van de auto op de foto’s (en in de video) heet Quantum Yellow en is speciaal voor de XCeed bedacht.

Kleurrijk

Wie het Design Pack aanvinkt op het bestelformulier, krijg bovendien een extra kleurrijk interieur. Het kost 1.250 euro en omvat onder meer gele elementen rond de ventilatieroosters, een vrolijk design op de stoelbekleding en – voor het eerst in een Kia – een compleet digitaal instrumentarium. De basisversies krijgen ‘gewoon’ analoge tellers en hoewel de digitale versie er strakker en moderner uit ziet, valt de functionaliteit wat tegen.

Bij merken zoals Volkswagen en Peugeot kun je bijvoorbeeld ook je navigatiekaart voor je neus toveren en uitgebreide informatie opvragen. Dat werkt in de praktijk heel prettig, maar in de Kia kan het niet. Het blijft bij mooie graphics en de mogelijkheid om anders vormgegeven ‘Sport-tellers’ aan te zetten. Hier had meer ingezeten.

Verder doet Kia niet kinderachtig met de voorzieningen in de XCeed. Standaard is altijd het grootste scherm aanwezig dat ook altijd voorzien is van navigatie met TomTom Live-services. Daarmee kun je onder meer parkeerplaatsen zoeken, files vermijden en je bestemming al op afstand invoeren. Tegen geringe meerprijzen kun je bovendien luxe zaken als stuur- en stoelverwarming, een draadloze smartphonelader en ‘keyless entry’ (waarbij je contactsleutel in je zak kan blijven) bestellen. Ook goed: elke XCeed heeft standaard een achteruitrijcamera. Dat laatste is geen overbodige luxe: het zicht naar achteren is niet heel goed.

Meer bagage

In vergelijking met de vijfdeurs Ceed is deze XCeed breder, langer en hoger. Dat levert onder meer een iets grotere bagageruimte op: hij slikt 31 liter meer waarmee het totaal op 426 liter komt. Daarmee is deze Ceed nog lang niet zo ruim als de SW en Proceed, maar dankzij een in hoogte verstelbare bagageruimtevloer en een achterbankleuning die je simpel om kunt klappen is de XCeed wel voldoende praktisch. In de bagageruimte vind je bovendien twee haakjes aan de zijkanten én (optioneel) ogen in de vloerbedekking, zodat je zaken kunt ophangen of vastsnoeren.

Op de achterbank wreekt de ronde daklijn zich ietwat. De hoofdruimte en beenruimte zijn daar niet bovengemiddeld voor dit segment, en dankzij de relatief kleine ramen voelt de auto achterin wat claustrofobisch. Ook hier zit de XCeed dus duidelijk een treetje onder échte SUV-modellen: wie veel zitruimte nodig heeft, doet er slimmer aan een Sportage te bestellen.

Alleen benzines

Een groot voordeel van dit soort cross-overs is dat ze doorgaans een stuk zuiniger zijn dan volwaardige SUV. De XCeed is flink lichter dan een Sportage en wordt (voorlopig) alleen met benzinemotoren leverbaar: er bestaat een 1.0 met 120 pk (88 kW), een 1.4 met 140 pk (102 kW) en een 1.6 met 204 pk (150 kW). Wij raden de middelste versie aan; die is verkrijgbaar met een soepele automaat en die combinatie past uitstekend bij de XCeed. De motor is voldoende soepel en de automaat blijkt aangenaam bij de les om gemakkelijk met het verkeer mee te komen. Meer heb je niet nodig.

Interessant: begin 2020 volgen twee versies van de XCeed die hulp krijgen van elektrokracht. Eén daarvan is een diesel met mild hybridetechniek (waarbij een sterker elektrisch systeem met 48 Volt helpt om het verbruik te drukken) en de ander is een stekkerhybride. Die laatste heeft dus een groter accupakket dat je met een stekker kunt opladen, daarmee moet de XCeed de eerste 60 kilometer elektrisch kunnen rijden.

Rijdt soepel en alert

Het rijgedrag van deze Kia laat zich prima omschrijven als prettig gemiddeld: de bodemspeling is hoger dan dat van andere modellen – een XCeed komt aardig vooruit op slecht terrein, zoals je in de video kunt zien – en veert dan ook een fractie soepeler dan de sportiever bedoelde ProCeed. De besturing verrast door z’n alerte reacties: waar het onderstel soms bijna zacht is, reageert de auto vlot en gecontroleerd op de bewegingen van het stuur.

Wel zorgen de vele veiligheidssystemen soms voor wat irritatie. De XCeed heeft standaard een systeem dat hem netjes tussen de lijnen houdt (Lane Assist) maar die is af en toe wel érg fanatiek aanwezig met piepjes, correcties en trillingen in het stuurwiel. Die afstelling kan beter, maar het is netjes dat Kia veel systemen (onder meer een automatisch remsysteem, verkeersbordherkenning en vermoeidheidsdetectie) ook al op de basisversie levert. Systemen die waarschuwen voor achteropkomend verkeer en verkeer in de dode hoek zijn optioneel, maar de basis is goed.

Die riante standaarduitrusting zien we alleen wel terug in de prijs: waar een ‘normale’ Ceed begint bij een krappe 23.000 euro, betaal je voor een XCeed minimaal 30.000 euro. De tijd dat je bij Kia terecht kon voor spotgoedkope prijspakkers is dus wel voorbij maar het merk zet dan ook een heel volwassen auto neer: goed voorzien van moderne systemen, een prima rijgedrag, prettige motoren en een aangenaam ogende verpakking. Al blijft dat laatste natuurlijk altijd een smaakkwestie.

