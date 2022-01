Stormloop op subsidie elektrische auto's

Er is een ware stormloop op subsidie voor particuliere kopers van elektrische auto's ontstaan. Gistermiddag was er na één dag al ruim 12 miljoen euro uit de pot subsidie voor 2022.

Dat zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de subsidieregeling uitvoert. Wie een nieuwe elektrische auto koopt of via private lease gaat rijden kan een subsidie van 3350 euro krijgen. 3113 particulieren hadden dat gisteren aan het eind van de middag al aangevraagd. Wie een tweedehands elektrische auto koopt kan 2000 euro tegemoet zien; van die regeling is al 903 keer gebruik gemaakt.



,,Op de eerste dag heb je altijd een stormloop. Mensen zaten bij de knop om zo snel mogelijk de aanvraag te doen’’, vermoedt Birgit Oosterhuis van RVO. ,,De ervaring van vorig jaar toen de subsidie al na één dag op was speelde natuurlijk mee. Maar toen was de subsidiepot veel kleiner. Er zit nog genoeg geld in nu. De totale pot is meer dan 90 miljoen euro.’’

Voor nieuwe elektrische auto's is dit jaar 71 miljoen subsidie beschikbaar, vijf keer meer dan in 2021. En er is 20,4 miljoen voor gebruikte elektrische auto's. De subsidie geldt alleen voor particulieren die een elektrische auto met een cataloguswaarde tussen de 12.000 en 45.000 euro kopen; het topsegment is dus uitgesloten. Het duurt maximaal 13 weken om de aanvraag te verwerken.

Particulier

Met de regeling wil de rijksoverheid ook de particulier financieel ondersteunen en motiveren om elektrisch te gaan rijden. Vooral leaserijders werden voorheen beloond voor de vergroening met een lage fiscale bijtelling waardoor ze privé voor een habbekrats elektrisch reden.

In 2021 kochten particulieren 8041 nieuwe elektrische auto's, en 5038 elektrische auto's werden via private lease aan de man gebracht. Iets minder dan in 2020. In totaal werden er in Nederland volgens brancheorganisatie Bovag vorig jaar 64.027 elektrische auto's verkocht, ruim 8000 minder dan in 2020.