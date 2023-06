Tanken per 1 juli duurder, maar hier zijn de prijzen het laagst

MultiTankcard heeft de gemiddelde brandstofprijzen in de periode van 1 mei tot en met 20 juni geanalyseerd. De conclusie: in Overijssel kun je het goedkoopst Euro 95 (E10) en diesel tanken. In het bijzonder bij Roeleveld-Roling in Denekamp. De gemiddelde literprijs voor Euro 95 bedroeg daar in de periode 1 mei-20 juni gemiddeld ‘slechts’ 1,66 euro. Voor een liter diesel was je er in dezelfde periode gemiddeld 1,35 euro kwijt.

Prijzen tot twee euro mogelijk

Na de accijnsverlaging in 2022 als gevolg van de aanhoudende inflatie, een ongunstige wisselkoers, de schaarste als gevolg van de oorlog in Oekraïne en daarmee stijgende literprijzen, is de prijs aan de pomp weer bijna op het niveau van voor de verlaging. Al staat de accijnsverhoging niet gelijk aan de verlaging van vorig jaar, de prijzen aan de pomp gaan weer stijgen. De kans is daarmee groot dat de literprijzen wederom boven de twee euro uitkomen.

Voordelige tankstations buiten de Randstad

Het is geen verrassing dat de voordeligste tankstations afgelopen periode weer (ver) buiten de Randstad te vinden waren. In de top drie van goedkoopste pompen voor Euro 95 vinden we twee tankstations in Groningen:

Top 3 goedkoopste tankstations voor Euro 95 (1 mei - 20 juni 2023) Roeleveld-Rolink B.V., Overijssel: 1,6565 euro Tamoil Winschoten, Groningen: 1,6604 euro Tango Winschoten, Groningen, € 1,6612 Top 3 goedkoopste tankstations voor diesel (1 mei - 20 juni 2023) Roeleveld-Rolink B.V., Overijssel: 1,3483 euro Esso Aers Goes, Zeeland: 1,3762 euro Esso Express Beek, Gelderland: 1,3785 euro

Tamoil Lelystad was in de periode 1 mei-20 juni het voordeligste tankstation in Flevoland om Euro 95 te tanken. De gemiddelde literprijs: 1,74 euro. In Zuid-Holland rekende het voordeligste tankstation (Makro, Delft) voor een liter Euro 95 1,70 euro en in Noord-Holland 1,73 euro (Fuel Up, Beverwijk).

In Drenthe was Tamoil in Peize het voordeligst (1,68 euro), in Friesland Joontjes Kredittank in Sneek (1,70 euro). In Groningen kon je in de periode 1 mei-20 juni het goedkoopst Euro 95 tanken bij Tamoil in Winschoten (Papierbaan) voor 1,66 euro. In Gelderland was Fieten Olie in Eerbeek (1,67 euro) het voordeligste tankstation voor Euro 95.

In Zeeland kon je het beste terecht bij Esso Aers in Goes (1,68 euro), in Utrecht bij Sakko in Nieuwegein (1,71 euro) en in Noord-Brabant bij de Makro in Best (1,71 euro). In Limburg was het tankstation bij de Makro in Nuth (1,71 euro) de voordeligste pomp voor Euro 95.