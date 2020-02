Taxidienst met alleen vrouwen achter het stuur: ‘Wij rijden meer als een heer in het verkeer’

De Amsterdamse taxiwereld heeft de naam hard te zijn. Dus als je de branche een kleurtje zou moeten geven, is roze niet de meest voor de hand liggende keuze. En toch is dat de kleur die Hakima El Allaoui heeft bedacht voor de daklichten van haar nieuwe taxiplatform, schrijft Het Parool.

De auto’s van Staxi Lady zijn dan ook taxi’s voor en door vrouwen. Hoewel: iedereen mag mee. Vrouwen, kinderen én mannen. Maar één ding is zeker: degene achter het stuur van de bestelde taxi zal een vrouw zijn. Waarom? Omdat El Allaoui de signalen niet meer kon negeren, zegt ze in het kantoor van Staxi in Amsterdam-Noord. ,,De markt schreeuwt erom. Ik hoorde het regelmatig: klanten die graag een vrouwelijke chauffeur wilden, er goede ervaringen mee hadden en contact wilden houden met juist die chauffeur omdat ze er zo’n prettige rit mee hadden gehad.”

‘Een op de vijf vrouwen lastiggevallen’

Vanaf donderdag zijn de vrouwelijke chauffeurs ook echt te bestellen via de website van Staxi, een taxibedrijf dat al jaren serieus aan de weg timmert in de hoofdstad en in 2013 de eerste organisatie was die door de gemeente werd erkend als Toegelaten Taxi Organisatie. El Allaoui: ,,Sommige mensen voelen zich niet veilig in een taxi. Als zij zich wel prettig voelen met een vrouw achter het stuur, dan is dat een dienst die wij graag aanbieden.”



Veiligheid is één van de belangrijkste thema’s in de taxi-industrie, iets dat met name voor vrouwelijke passagiers een toenemend probleem is, zegt El Allaoui. ,,Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 43 procent van de vrouwen zich wel eens onveilig voelt in een taxi met een mannelijke chauffeur en dat één op de vijf vrouwen weleens is lastiggevallen.”

‘Meer op gemak’

In het kantoor van Staxi zitten zes vrouwelijke chauffeurs aan de thee en koffie. Zij rijden al voor het bedrijf en zijn blij met de nieuwe dienst. Fatima (34) denkt dat het feit dat zij een vrouw is, misschien wel klanten kan opleveren. ,,Mensen die voorheen liever niet in een taxi stapten, maar het met een vrouw achter het stuur wel eens willen proberen.” Tara (54) knikt. ,,Sommige mensen voelen zich met een vrouw als chauffeur misschien meer op hun gemak.”

Quote Wij rijden meer als een heer in het verkeer Esther, Taxichauffeur

Volgens Alicia (34) zou de nieuwe service bijvoorbeeld ook populair kunnen worden onder transgenders. ,,Vaak laten chauffeurs die staan, maar wij nemen ze natuurlijk mee.” Rachida (29): ,,Sommige mannelijke chauffeurs zijn misschien bang dat gays op alle mannen vallen.” En dan is er nog het veiligheidsaspect, denken Samantha (29) en Esther (53). ,,Ik denk dat vrouwen rustiger rijden”, zegt Samantha. ,,Wij rijden meer als een heer in het verkeer”, vult Esther aan. Het idee is niet nieuw, een ander taxibedrijf kwam enkele jaren geleden al met een soortgelijk concept, maar dat stierf een stille dood. En in Breda runnen twee vrouwen al een dienst die lijkt op dit initiatief.

Quote Ons streven is om uiteinde­lijk als taxibe­drijf synoniem te worden met een veilig gevoel, of de chauffeur nu een man is of een vrouw Hakima El Allaoui, Staxi Lady

Ondanks dat de taxi’s van Staxi Lady worden bestuurd door vrouwen, zijn alle passagiers welkom, óók mannen dus. ,,Iedereen moet zich veilig voelen, ook mannen natuurlijk. De vrouwen die voor de dienst gaan rijden, zijn nu ook al actief, die staan hun mannetje echt wel. Ons streven is om uiteindelijk als taxibedrijf synoniem te worden met een veilig gevoel, of de chauffeur nu een man is of een vrouw.”