Taxidienst met virtuele bushaltes van start in Amsterdam

Via een speciale app worden passagiers gekoppeld aan andere passagiers die dezelfde kant op gaan en daardoor hun rit kunnen delen. Het bedrijf ontwikkelde het platform in eerste instantie voor de New Yorkse markt. ViaVan ziet zichzelf als een verlengstuk van het openbaar vervoer van Amsterdam en biedt naar eigen zeggen een betaalbaar en gemakkelijk alternatief, dat de overvolle wegen verlicht en de CO2-uitstoot per persoon vermindert vergeleken bij een taxiservice.

App

Het bedrijf maakt gebruik van techniek die is ontwikkeld voor de New Yorkse markt. Op dit moment zijn daar ruim 1,5 miljoen ritten via dat platform gemaakt. Via stelt deze technologie ook beschikbaar aan andere transportservices wereldwijd. In de ViaVan-app selecteren passagiers hun haal- en afleverlocatie en bevestigen ze hun rit. Op die manier kunnen meerdere rijders naadloos één voertuig delen. Deze technologie leidt passagiers naar een nabijgelegen punt aan de route - een virtuele bushalte - waar ze worden opgehaald of afgezet.

5 euro

ViaVan is in 2012 begonnen in Manhattan in New York met vijf busjes, om forenzen die de overvolle metro's zat waren naar huis of werk te brengen. Ook in Chicago en Washington rijden de taxi's rond. In Amsterdam werkt ViaVan samen met Mercedes-Benz. Ritten binnen de ring van Amsterdam - met uitzondering van Amsterdam Noord - kosten €5 per rit per persoon. Buiten de zone is de ritprijs afhankelijk van afstand en tijd.