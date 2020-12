Te koop: de onopvallende, snelle Volvo uit tv-programma Blik op de Weg

VIDEO Woeste Roemeen neemt heft in eigen handen en rijdt motordief dood in Newcastle

18 december Een Roemeense man moet tien jaar de gevangenis in omdat hij in zijn woonplaats Newcastle een motordief heeft doodgereden. De 32-jarige Mihai Dinisoae betrapte de man en een compagnon op heterdaad en zette met zijn auto de achtervolging in, die uiteindelijk voor één van de dieven fataal afliep. Op sociale media werd de Roemeen geprezen om zijn daad, maar volgens de rechter had hij nooit het heft in eigen handen mogen nemen.