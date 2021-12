Te koop: de roestigste Ferrari ter wereld

Een Ferrari Dino 308 GT4 uit 1978, die momenteel voor een spotprijs op Ebay wordt verkocht, is vermoedelijk de roestigste Ferrari op aarde. De grote vraag is natuurlijk hoe de auto zo ver kon wegteren zonder dat iemand zich erom bekommerde.

Ferrari's zijn in de regel droomauto’s die maar weinigen zich kunnen veroorloven. Maar dat was niet altijd het geval: in 1974 lanceerden de Italianen de 308 GT4 onder het submerk Dino. De auto werd vernoemd naar de op jonge leeftijd overleden zoon van Enzo Ferrari en moest concurreren met de Porsche 911, die destijds ongeveer net zo duur was.

Ebay

De compacte Ferrari had een 255 pk sterke V8-middenmotor en anno 2021 is de auto natuurlijk veel meer waard. Toch staat er op Ebay nu een hele goedkope Dino te koop. De verkoopster uit het Britse Stafford vraagt slechts 15.000 pond (ongeveer 17.500 euro) voor de Ferrari. Het grootste minpunt van de auto - zijn ongelofelijke hoeveelheid roest - wordt in de beschrijving op Ebay juist als pluspunt genoemd. De verkoopster beschouwt de geoxideerde carrosserie als een kunstwerk en vraagt zich af of ze de auto niet via Sotheby’s moet veilen.

Geen motor en bak

Het ergste komt nog: de niet meer te redden auto is niet eens compleet. De motor en bak zijn verwijderd en kunnen alleen tegen meerprijs bij de auto worden gekocht. Hoe de auto zover heeft kunnen wegroesten, maakt de Britse youtuber ‘Number 27' duidelijk in onderstaande video. De auto stond al zeker 25 jaar in een open Britse kapschuur zonder hoes of andere bescherming tegen de elementen. De eigenaar was de papieren kwijtgeraakt en dus was de auto destijds moeilijk te verkopen. Het feit dat auto's destijds nauwelijks roestbescherming kenden, droeg ongetwijfeld bij aan deze ongelofelijke vorm van corrosie.

