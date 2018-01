Techniek van tachtig jaar oude vliegtuigen moet verbrandingsmotor redden

De Amerikaanse firma heeft een conceptmotor ontwikkeld die de CO2-uitstoot enorm terugdringt. In een zware pick-up zoals de Ford F-150 zou de motor slechts 6,4 liter per 100 kilometer verbruiken. Echt ondergemotoriseerd is de Ford desondanks niet. De 270 pk sterke 2.7 liter motor heeft drie cilinders, zes zuigers en een koppel van 650 Nm. De compacte aandrijflijn is daarmee 40 procent zuiniger dan vergelijkbare huidige benzine- en dieselvarianten.