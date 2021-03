Tesla crasht: 260 miljard dollar beurswaarde in rook op

Tesla heeft opnieuw een record gebroken. Nog nooit verloor een groot bedrijf in zo’n korte tijd zoveel beurswaarde als Tesla de afgelopen 6 weken. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s is nu 309 miljard dollar (260 miljard euro) minder waard dan op het hoogtepunt in januari.

Om een idee te geven van de grootte van het duizelingwekkende verlies: met 260 miljard dollar zou je bierbrouwer Heineken (51 miljard euro), Philips (41 miljard euro), Shell (142 miljard euro) en Ahold Delhaize (25 miljard euro) kunnen kopen en dan was er nog één miljard euro over voor leuke dingen.

De beurswaarde van Tesla is nu 540 miljard dollar, op het hoogtepunt eind januari was dat 849 miljard dollar. Het recordverlies markeert het einde van de krankzinnige koersstijging van de autofabrikant. In april vorig jaar was het bedrijf ‘slechts’ 30 miljard dollar waard. Sindsdien schoot de koers vrijwel dagelijks door het dak.

Koersverloop

Het grillige koersverloop van Tesla illustreert volgens zakenblad Fortune de onzekerheid over hoe een bedrijf dat in 2020 een half miljoen auto’s verkocht gewaardeerd moet worden ten opzichte van de concurrentie. Toyota, de grootste autoproducent ter wereld, is 177 miljard euro waard. En de VW Groep (Volkswagen, Porsche, Audi, Seat, Skoda) 104 miljard euro.

Beleggers hebben grote moeite om Tesla op waarde te schatten. Kan Tesla de belofte waarmaken? Als de enorme beurswaarde eind januari zich zou moeten vertalen in operationele winst dan moet het bedrijf binnen tien jaar even lucratief worden als Apple. De winst zou jaarlijks moeten verdubbelen om dat te bereiken.

Niet alleen Tesla, maar nagenoeg alle makers van louter elektrische auto's krijgen rake klappen. De beurswaardes van Nio en Nikola liggen respectievelijk 49 en 84 procent lager dan de piek in de afgelopen 12 maanden. En dichter bij huis: Fastned de Nederlandse exploitant van snellaadstations zag de koers bijna halveren in een maand tijd: van 103 naar 58 euro.

De Financial Times spreekt al van een ‘elektrische autobubbel’ en stelt dat de koersen van veel bedrijven nog lager kunnen zakken. Afgelopen jaar werden tal van bedrijven die nog geen cent verdienden miljarden euro’s waard. En daar lijkt nu abrupt een einde aan te komen. Lijkt, want met Tesla weet je het nooit. Vorig jaar waren er ook twee enorme koersduikelingen en beide keren kwam Tesla er sterker en rijker uit.

Het geeft aan dat beleggers geen idee hebben hoe Tesla zich zal ontwikkelen. Maakt het bedrijf over 10 jaar tientallen miljarden euro’s winst als een rijdende Apple of blijft het steken bij enkele miljarden? Er zijn zoveel onzekerheden dat het nattevingerwerk blijft om dat in te schatten.

Tesla heeft op dit moment gelikte elektrische auto’s, Elon Musk als charismatisch ceo, een trouwe schare fans en een mooi verhaal over duurzaam vervoer. Maar het is ongewis of dat genoeg is. Tesla moet snel meer auto’s bouwen en meer winst gaan maken anders loopt er nog veel meer lucht uit de beurswaarde. De huidige koers/winst verhouding van Tesla is zo’n veertig keer hoger dan die van de traditionele auto-industrie.

Taycan

En de traditionele concurrentie zit niet stil. De ‘oude’ automakers, die nu ook vol inzetten op elektrische auto’s, laten een omgekeerde beweging zien op de beurs. Het aandeel VW Groep ging in één maand tijd van 163 naar 194 euro. Volkswagen is Tesla in Europa inmiddels voorbijgestreefd als grootste fabrikant van elektrische auto’s. En Porsche en Audi maken met respectievelijk de Taycan en e-Tron GT inmiddels elektrische auto’s waarbij de vormgeving van de Amerikanen gedateerd lijkt.

Maar Tesla timmert eveneens aan de weg. Dit jaar komen niet alleen de opgewaardeerde versies van de Model S en Model X op de markt, ook de Model Y wordt leverbaar in Europa. Daarnaast moeten nieuwe productiecentra in Duitsland en het Amerikaanse Texas gereedkomen. Ten slotte rekent Tesla dit jaar op de komst van de langverwachte Semi, een volledig elektrische vrachtwagen.

Niet Elon Musk (links) maar Jeff Bezos is weer de rijkste ter wereld.



De koersval van Tesla is ook vervelend voor Elon Musk persoonlijk. Hij is niet langer de rijkste mens ter wereld. Hij bezit 21 procent van de aandelen Tesla en verloor de afgelopen anderhalve maand dus bijna 55 miljard euro. Musk is echter niet aan de bedelstaf, met zijn geraamde vermogen van 120 miljard euro staat hij nu op de derde plek achter Jeff Bezos (Amazon) en Bernard Arnault (ondermeer Louis Vuitton).