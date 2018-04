Tesla haalt opnieuw productiedoelstelling niet

Nederlandse kopers van een Model 3 krijgen hun auto op zijn vroegst volgend jaar pas geleverd. In totaal zijn er in het eerste kwartaal 9.766 Model 3's gebouwd. Er lopen nu per week wel meer Model 3's van de band dan de twee andere modellen van het bedrijf, de Model S en de Model X, samen. In totaal maakte Tesla in de eerste drie maanden van het jaar 34.494 auto's, een stijging van 40 procent ten opzichte van de laatste drie maanden van 2017.