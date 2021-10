Tesla levert recordaantal nieuwe auto’s af ondanks chiptekort

Tesla heeft in het derde kwartaal een recordaantal nieuwe wagens afgeleverd, ondanks het wereldwijde chiptekort. De fabrikant van elektrische auto’s zegt in een verklaring wel last te hebben van uitdagingen in de toeleveringsketen en de logistiek, maar dat verhinderde niet dat er bijna een kwart miljoen nieuwe Tesla’s van de band rolden.

De leveringen bedroegen om precies te zijn 241.300 voertuigen. Verreweg het grootste deel van de verkopen betrof de Model 3 en Y. In welke landen ze precies zijn verkocht, werd niet naar buiten gebracht. Waarschijnlijk met name in China en de Verenigde Staten, want dat zijn de belangrijkste markten voor Tesla. In Nederland heeft het Amerikaanse merk het moeilijk. In heel het jaar werden er nog geen tweeduizend Tesla's verkocht. Nieuwere elektrische auto's van andere merken doen het beter. Van de elektrische Skoda Enyaq werden er dit jaar al 3600 verkocht.

Verwachtingen

Met deze cijfers heeft de onderneming van topman Elon Musk de verwachtingen van analisten ruimschoots overtroffen. Een analist van Wedbush Securities noemde de nieuwe cijfers zelfs oogverblindend. De kenners waren er in doorsnee van uitgegaan dat Tesla meer hinder zou ondervinden van het wereldwijde tekort aan computerchips.

Veel andere autobouwers hebben vanwege de problemen rond chips al tijdelijk fabrieken moeten stilleggen. Ook zijn de productiedoelstellingen van rivalen van Tesla naar beneden bijgesteld.

Toiletpapier

Musk beschouwt het chiptekort in de autosector wel als de grootste uitdaging voor Tesla, zo liet hij in juni al weten. Hij merkte toen ook op dat bedrijven veel meer computerchips opkochten dan ze daadwerkelijk nodig hadden uit vrees later een tekort te hebben. Hij vergeleek dit met het massale gehamster van toiletpapier door consumenten aan het begin van de coronapandemie.

Oorzaak van het grote gebrek aan halfgeleiders is onder meer de toegenomen vraag naar notebooks en andere elektronica tijdens de coronalockdowns. Tot overmaat van ramp hadden chipfabrikanten de afgelopen jaren hun capaciteit voor sommige typen chips juist verminderd, omdat de vraag ernaar destijds wat was afgezwakt. Deskundigen vrezen dat het chiptekort nog wel even kan voortduren, terwijl chipfabrikanten werken aan het opschalen van hun productie.