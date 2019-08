‘Tesla misleidend over veiligheid Model 3’

In 2018 werd de Tesla Model 3 tot drie keer toe ingezet bij een botsproef van de NHTSA. Dat doet die instantie bij alle nieuwe auto’s. Na de crashes beweerden Tesla-baas Elon Musk en zijn team dat de Model 3 de hoogste score ooit had gehaald voor de veiligheid van inzittenden. Daarmee scoorde het merk goede publiciteit, maar nu blijkt dat de cijfers niet helemaal juist zijn gebruikt.

De NHTSA heeft Tesla daarop gevraagd de uitkomsten van dit soort onderzoeken niet langer te gebruiken in campagnes of andere uitingen op bijvoorbeeld social media. Online juridisch platform PlainSite wist dit nieuws te achterhalen door de brieven op te vragen.

Niet hard maken

Volgens de NHTSA kunnen de afzonderlijke scores van verschillende auto’s namelijk niet één op één met elkaar vergeleken worden. Wel geeft de Amerikaanse overheidsinstantie toe dat de kleinste Tesla bovengemiddeld goed scoorde tijdens de botsproeven, maar het is voor automerken niet toegestaan om die punten te gebruiken voor directe vergelijkingen met concurrenten. Volgens de NHTSA is de veiligheid van inzittenden ook van veel externe factoren afhankelijk, waardoor Tesla de claim nooit hard kan maken.

Tesla heeft gereageerd op de ‘corrigerende tik’ en is van mening dat er geen sprake is van misleiding of onwaarheden. Overigens is het niet de eerste keer dat Tesla in opspraak komt: eerder werd het bedrijf al beschuldigd van het creatief interpreteren van cijfers toen de Model S als ‘veiligste auto ooit’ werd omschreven.