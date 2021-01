Tesla Model 3 wordt €2.000 goedkoper

Voor alle drie in Nederland leverbare varianten vraagt Tesla €2.000 minder dan voorheen. De wijziging is al doorgevoerd in de webconfigurator van de Model 3. Het betekent dat je voortaan vanaf €46.980 een Model 3 voor de deur kunt zetten. Dan krijg je de Standard Range Plus, die achterwielaandrijving en een opgegeven actieradius van 448 km heeft. In 5,6 seconden schiet -ie naar 100 km/u.